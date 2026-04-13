2026. április 13. hétfő Ida
Egy, az óceán felszíne alatt készült kép.
Nyitókép: Unsplash

Drámai felfedezés a Golf-áramlatról, ebből nagyon nagy baj lehet

Infostart

Az Atlanti-óceán egyik legfontosabb áramlata, a Golf-áramlat jelentős északi elmozdulása az Atlanti Meridionális Áramlási Rendszer (AMOC) küszöbön álló összeomlásának előjele lehet – derül ki az Utrechti Egyetem kutatóinak friss elemzéséből.

A Communications Earth & Environment című folyóiratban közzétett tanulmány szerint a Golf-áramlat pozíciójának hirtelen változása kulcsfontosságú indikátora a globális éghajlatot szabályozó „óceáni szállítószalag” állapotának. Az AMOC feladata, hogy a trópusokról meleg, sós vizet juttasson északra, többek között Európa partjaihoz, biztosítva ezzel a kontinens viszonylag enyhe éghajlatát.

Gyengülő áramlási rendszer

A mérési adatok azt mutatják, hogy az AMOC az 1950-es évek óta mintegy 15 százalékkal gyengült. A folyamat hátterében a globális felmelegedés áll: az óceánok melegedése és a grönlandi jégtakaró olvadásából származó édesvíz-beáramlás együttesen lassítja a keringést. A kutatók műholdas megfigyelései alapján a Golf-áramlat már az 1990-es évek eleje óta fokozatosan északabbra tolódik, különösen az Egyesült Államok keleti partvidékénél.

Kritikus elmozdulás és következmények

A számítógépes modellezések szerint az áramlat vándorlása két szakaszban valósulhat meg:

  • Egy hosszabb folyamat során az áramlat körülbelül 133 kilométert csúszik északra.
  • Ezt egy hirtelen, mindössze két év alatt lezajló további, több mint 200 kilométeres ugrás követheti.

Ez az összesen több mint 300 kilométeres vándorlás messze meghaladja az áramlat természetes ingadozását. A szakemberek hangsúlyozzák: a Golf-áramlat ilyen mértékű pozícióváltása azt jelezheti, hogy az AMOC elérte kritikus fordulópontját.

A rendszer esetleges összeomlása drasztikus következményekkel járna: Európa északi és nyugati területein jelentős lehűlés következne be, miközben a globális csapadékmintázatok és viharrendszerek teljesen átrendeződnének. Bár az összeomlás pontos időpontja még tudományos vita tárgya, a Golf-áramlat mozgása jelenleg a legmegbízhatóbb korai jelzőrendszer a folyamat nyomon követésére.

Kétharmados többséggel jöhet a Tisza-kormány: a választások napjának összefoglalója, íme minden fontos tudnivaló

Kétharmados többséggel jöhet a Tisza-kormány: a választások napjának összefoglalója, íme minden fontos tudnivaló
Történelmi rekord volt a részvétel, és kétharmados, alkotmányozó többsége lehet a Tisza Pártnak a következő, hárompárti Országgyűlésben az adatok 96,89 százalékos feldolgozottsága alapján. A Tisza nyerhetett meg 93-at a 106 egyéni körzetből, a Fidesz 13-at.
 

Magyar Péter: a Tisza és Magyarország megnyerte ezt a választást, Sulyok Tamás mondjon le!

Elemzők a választás éjszakáján: „Magyar Péternek a konszolidáció lesz a feladata”

96 százalékos feldolgozottságnál kétharmados többségen a Tisza

Orbán Viktor a Bálnában: a választási eredmény fájdalmas, de egyértelmű – nem adjuk fel

Toroczkai László: a Mi Hazánk az egyetlen eddigi országgyűlési párt, amely talpon maradt

Kétharmados többségre számíthat a Tisza – a választás hírei percről percre

Minden, amit a vasárnapi szavazásról tudni kell. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
Választás 2026: óriási ellenzéki győzelem, jön a kétharmados Tisza kormányzás

Választás 2026: óriási ellenzéki győzelem, jön a kétharmados Tisza kormányzás

Véget ért a rekord magas, közel 80%-os részvételt hozó 2026-os országgyűlési választás. A Tisza megszerezte a listás szavazatok több mint felét és ezzel kiütéses győzelmet aratott. Az egyéni választókerületekben is tarolt az ellenzéki párt, ezzel nagy valószínűséggel megszerzi a parlamentben a kétharmados többséget. Orbán Viktor miniszterelnök elismerte a Fidesz választási vereségét, ellenzéki szerepre készül. Magyar Péter egységre szólító győzelmi beszédet tartott, de közben azért megnevezte azokat a magas rangú tisztviselőket, akiknek távoznia kell a pozíciójukból.

Brutálisra nyílt az olló: egyre többet kell robotolni egy saját lakásért Magyarországon, ezt már kevesen bírják

Brutálisra nyílt az olló: egyre többet kell robotolni egy saját lakásért Magyarországon, ezt már kevesen bírják

Jócskán romlott a lakásvásárlás elérhetősége Magyarországon: 2025-ben is többet kellett dolgozni egy 50 négyzetméteres lakásért, mint egy évvel korábban.

Orbán era swept away by Péter Magyar's Hungary election landslide

Orbán era swept away by Péter Magyar's Hungary election landslide

Viktor Orbán's 16-year rule is over, defeated by a 45-year-old ex-party insider who convinced a majority of Hungarians to oust him.

