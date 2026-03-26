Nagyon keresnek valamit Esztergom és Dorog között

Hernádi Ádám tájékoztatása szerint a kutatás során 28 kilométer hosszan, három nyomvonalon készül nagy felbontású szeizmikus szelvény. A kutatás Dorog, Esztergom, Kesztölc, Leányvár, Piliscsév, Tokod és Tokodaltáró településeket érinti.

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) által végzett vizsgálatokban speciális járművek kis energiájú rezgéseket juttatnak a talajba. és felfogják a visszaverődött hullámokat, így térképezik fel a föld alatti rétegeket. A vizsgálat nem jár talajbontással, a munkálatok után minden eszközt eltávolítanak a területről.

A polgármester elmondta, a geotermikus energia az esztergomi ipari park energiaellátásában is komoly szerepet kaphat, így a kutatások kiemelten támogatják az ipar energetikai stabilitását és versenyképességét.