Digitális pedagógust teremtett az Oktatási Hivatal

Olyan, MI-alapú digitális pedagógust hozott létre az Oktatási Hivatal, amely a tananyag alapján hiteles válaszokat tud adni a feltett kérdésekre tanulóknak, tanároknak, szülőknek – ezzel kapcsolatban nyilatkozott Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal elnöke az InfoRádióban.

A rendszer működésével kapcsolatban elmagyarázta, hogy az asszisztensnek bármilyen kérdést fel lehet tenni a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a földrajz tárgyak terén is. Az pedig áttekinti az állami, hiteles tankönyvekben lévő anyagot a másodperc töredéke alatt, és írásos választ ad a kérdésre. Emellett egy virtuális pedagógus el is mondja a választ, valamint kiemeli, az a tananyagban hol található meg pontosan.

43 ezer tananyagegységet tanítottak meg a digitális pedagógusnak

– emelte ki az elnök.

Hozzátette, hogy a rendszer kérdéseket, ún. „tanulói kártyákat” is tud generálni a tananyagból. A tanuló megnézheti a kártya egyik oldalára írt kérdést, végiggondolhatja, mit válaszolna rá, majd pedig megtekintheti, mi a helyes válasz. Emellett tananyagvázlatot is lehet kérni, akár csak egy témáról, mint a muhi vagy a mohácsi csata, vagy akár összehasonlító elemzést is. A rendszer a pedagógusoknak is segíthet egy dolgozat összeállításában.

A fejlesztés célja jelenleg az, hogy az általános iskola felső tagozatát fedjék le. 2026 szeptemberétől lesz elérhető a rendszer a tanulók és a pedagógusok számára, a jövőben pedig további évfolyamokra és tantárgyakra bővíthetik a tudást – magyarázta Brassói Sándor.