Oktatási intézmények százaiba rögvest bevezetik a mesterséges intelligenciát

Hankó Balázs szerint ennek a lépésnek a lényege, hogy a fiatalok használják a mesterséges intelligenciát és „ne a mesterséges intelligencia használjon minket”.

Ezért a mesterséges intelligencia oktatása során a diákok megtanulják egyebek mellett, hogy kritikusan kell tudniuk értékelni és elemezni azokat az adatokat, amiket a mesterséges intelligencia segítségével kapnak.

Mindezek mellett fontos, hogy az érintett tanulók a mesterséges intelligencia alapjainak elsajátításáról mikrotanúsítványt kapnak, ami munkaerőpiaci előnyt jelent.

Hankó Balázs kiemelte, a magyar szakképzés Európa élvonalában van, a harmadik legjobb a kontinensen.

A miniszter úgy vélte ez olyan tényezőknek köszönhető, mint a gyakorlati képzés, a kiváló oktatók, a fejlődő infrastruktúra és a modern tananyag, ráadásul a szakképzést a magyar vállalatokkal és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával együtt fejlesztik.

Céljuk, hogy 2030-ra a magyar legyen Európa legjobb szakképzése – mondta Hankó Balázs a TV2-nek adott interjújában.