Lefotózták az űrből, hogy hol zavaros, azaz koszos a Balaton

A Copernicus Land Monitoring Service (CLMS) keretében működő Lake Water Quality Products (LWQP) rendszer lehetővé teszi a közepes és nagyméretű tavak következetes, nagyléptékű megfigyelését.

A technológia 100 méteres térbeli felbontással, tíz naponta szolgáltat szinte valós idejű adatokat, jelentősen mérsékelve a hagyományos, helyszíni mintavételezéstől való függőséget - olvasható a National Geographicon.

A közzétett felvétel a víz zavarossági mutatóit elemzi: a spektrális adatok alapján a tisztább vízfelületek kék és zöld, míg a lebegőanyag-tartalom miatt zavarosabb területek sárga és piros árnyalatokkal jelennek meg.

A mérések során az LWQP olyan kulcsfontosságú paramétereket vizsgál, mint a trofikus állapot (tápanyag-ellátottság), a felszíni visszaverődés és az optikai tulajdonságok. Ezek az adatok elengedhetetlenek a biológiai termelékenység és az ökológiai állapot pontos meghatározásához.

A szakértők hangsúlyozzák: a tavak és víztározók folyamatos monitorozása kritikus fontosságú a környezeti feltételek felméréséhez és a fenntartható vízkészlet-gazdálkodás támogatásához.

A Balaton esetében a vizualizáció pontos képet ad a medencék közötti vízminőségi különbségekről, segítve a szakemberek munkáját a hidrológiai folyamatok nyomon követésében.