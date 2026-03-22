ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.27
usd:
339.87
bux:
122107.32
2026. március 22. vasárnap Beáta, Izolda
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
A drónnal készült felvételen kilátszik a Balaton medre Balatonfenyvesen az alacsony vízállás miatt 2025. október 21-én.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Lefotózták az űrből, hogy hol zavaros, azaz koszos a Balaton

Infostart

Az Európai Unió Copernicus Földmegfigyelési Szolgálata a Balaton vízminőségét ábrázoló adatvizualizációt választotta a nap képének március 19-én. A műholdas felvétel a tó zavarosságát mutatja be a 2026. február 21. és március 1. közötti időszakban, rávilágítva az űralapú monitoring fontosságára a belvízi vízgazdálkodásban.

A Copernicus Land Monitoring Service (CLMS) keretében működő Lake Water Quality Products (LWQP) rendszer lehetővé teszi a közepes és nagyméretű tavak következetes, nagyléptékű megfigyelését.

A technológia 100 méteres térbeli felbontással, tíz naponta szolgáltat szinte valós idejű adatokat, jelentősen mérsékelve a hagyományos, helyszíni mintavételezéstől való függőséget - olvasható a National Geographicon.

A közzétett felvétel a víz zavarossági mutatóit elemzi: a spektrális adatok alapján a tisztább vízfelületek kék és zöld, míg a lebegőanyag-tartalom miatt zavarosabb területek sárga és piros árnyalatokkal jelennek meg.

A mérések során az LWQP olyan kulcsfontosságú paramétereket vizsgál, mint a trofikus állapot (tápanyag-ellátottság), a felszíni visszaverődés és az optikai tulajdonságok. Ezek az adatok elengedhetetlenek a biológiai termelékenység és az ökológiai állapot pontos meghatározásához.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

CopernicusEU (@copernicus_eu) által megosztott bejegyzés

A szakértők hangsúlyozzák: a tavak és víztározók folyamatos monitorozása kritikus fontosságú a környezeti feltételek felméréséhez és a fenntartható vízkészlet-gazdálkodás támogatásához.

A Balaton esetében a vizualizáció pontos képet ad a medencék közötti vízminőségi különbségekről, segítve a szakemberek munkáját a hidrológiai folyamatok nyomon követésében.

Kezdőlap    Tudomány    Lefotózták az űrből, hogy hol zavaros, azaz koszos a Balaton

balaton

műholdfelvétel

tiszta

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Európának nem feltalálni kell magát, hanem újra meg kell találnia önmagát, vissza kell térnie a gyökereihez, és ebben Magyarországnak központi szerepe lehet - jelentette ki Javier Milei argentin elnök szombaton Budapesten, a CPAC Hungary 2026 konferencián.
 

Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az európai autóipar komoly átrendeződésen megy keresztül. A német prémiumgyártók, mint például a BMW és a Mercedes, egyre inkább Kelet-Európába, kiemelten Magyarországra helyezik át a termelésüket. A nyugati gyárak visszaszorulása és a keleti kapacitások bővítése mögött több tényező is meghúzódik. Ilyen az elektromos átállás kényszere, a csökkenő profitmarzsok, valamint a jelentős munkaerőköltség-különbség. Mindeközben hazánk az új európai ipari stratégia egyik legnagyobb nyertesévé válik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A közel-keleti háború február végi kitörése pillanatok alatt borította fel a nemzetközi utazási piacot.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Tehran warns it will retaliate against US-linked energy infrastructure in the Middle East if its power plants are attacked.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 21. 11:22
Elhunyt a szeretett szegedi tudós
2026. március 21. 07:30
„Én ezt már láttam” – rejtélyes csontvázra bukkantak
×
×