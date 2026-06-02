Daganatos betegséget diagnosztizáltak Kevin Keegannél, a Liverpool FC korábbi kétszeres aranylabdás futballistájánál.
Nyitókép: Getty Images/Ross Kinnaird Allsport

Kevin Keegan beszélt nagyon súlyos betegségéről

Infostart

Kevin Keegan, az angol válogatott korábbi kapitánya és szövetségi kapitánya bejelentette, hogy negyedik stádiumú rákban szenved.

A negyedik a rák legelőrehaladottabb stádiuma, és azt jelenti, hogy áttétek jelentkeztek. Keegan családja januárban árulta el, hogy a kétszeres aranylabdás egykori futballista rákkal küzd.

A hír megjelenése óta az egyik első nyilvános szereplése alkalmával Keegant megható ováció fogadta, felállva tapsolták, amikor visszatért Newcastle-be egy eseményre.

„Autóbalesetet szenvedtem, és emiatt meg kellett műteni – mondta. – A műtét előtti vizsgálat során kiderült, hogy rákos vagyok. Azt mondták, hogy abszolút a legjobb orvosuk van a negyedik stádiumú rákkal való küzdelemben. Szóval elmentem, hogy találkozzam vele. Liverpool-szurkoló, szóval tudtam, hogy számíthatok rá.

Joseph Kevin Keegan 1951. február 14-én született Armthorpe városában. Első két klubja az Enfield House YC és a Scunthorpe United (1967–1971) volt. A Liverpoollal (1971–1977) BEK-győztes (1977), kétszeres UEFA-kupa-győztes (1973, 1976), háromszoros bajnok (1973, 1976, 1977) lett. A Mönchengladbach ellen megnyert döntő után a Hamburger SV-hoz igazolt (1977–1980), amellyel a Bundesliga bajnoka (1979) és BEK-döntős (1980) volt.

Angliába visszatérve előbb a Southampton (1980–1982), majd a Newcastle United (1982–1984), végül rövid ideig Ausztráliában a Blacktown City (1985) csapatát erősítette. Kétszer (1978, 1979) megkapta az Aranylabdát, Angliában 1976-ban az újságírók, 1982-ben a profi játékosok választották meg az Év játékosának. A háromoroszlános válogatottban (1972–1982) 63 mérkőzésen 21 gólt szerzett, részt vett az 1980-as Eb-n és az 1982-es vb-n.

Edzői pályafutásának állomáshelyei: Newcastle United (1992–1997, 2008), Fulham FC (1998–1999), Anglia, szövetségi kapitány (1999–2000), Manchester City (2001–2005). 1993-ban megnyerte a másodosztályt a „szarkákkal”, 2002-ben megtette ugyanezt a Man City élén. 1996-ban ezüstérmes helyre vezette az angol élvonalban a Newcastle fehér-feketéit. 1999-ben a harmadik divízió bajnokaként feljuttatta a második vonalba a Fulham FC-t. A Premier League-ben 1993 és 1995 között ötször választották meg a Hónap menedzserének.

A sokoldalúságát bizonyítja, hogy 1972-ben ideiglenesen „átcsábult” a könnyűzene világába, hogy kellemes baritonján közmegelégedésre elénekelje az It ain’t easy (Nem könnyű) című számot. 1979 nyarán jelent meg a Head over heels in love (Fülig szerelmes) című albuma, amelynek zenéjét Chris Norman, az akkortájban a popműfajban népszerű, dallamosabb muzsikát játszó Smokie énekese szerezte. A lemez igencsak kapóssá vált a piacon, ennek dacára a futballista nem lett hűtlen a labdarúgáshoz, s nem tört további előadói babérokra.

Éghajlatkutató: szenved a magyar szőlő, a bor minősége is veszélybe kerülhet

A hőmérséklet emelkedése felgyorsítja a szőlő fejlődését, ami egyre korábbi szüretekhez vezet a Másfélfok elemzése szerint. Ez a tavaszi elfagyás kockázatát is növeli. Ezzel párhuzamosan hosszabb aszályos időszakok és szélsőségesebb évjáratok jellemzik a termelést, ami a borászoknak nemcsak mennyiségi, hanem minőségi kérdés is – mondta az InfoRádióban Szabó Péter éghajlatkutató.
Óbudai korrupciós ügy: nem cáfolja az ügyészség, hogy előállították Őrsi Gergely polgármestert is

A Központi Nyomozó Főügyészség vesztegetés, befolyással üzérkedés és más miatt folyamatban lévő, több önkormányzatot is érintő nyomozásában több személyt előállított – közölte a szóvivő. Kovács Katalin az InfoRádió kérdésékre nem cáfolta, hogy az egyik előállított Őrsi Gergely II. kerületi polgármester.
 

Állítsd meg a veszteséget! Stop szintek és kockázatkezelés profi módra - interaktív, online előadás

A piac mozgását nem tudod befolyásolni – de azt igen, hogy meddig hagyod elmenni a veszteségedet. A sikeres kereskedők nem a szerencsében bíznak, hanem a pontosan meghatározott szabályaikban. Ez az online előadás azoknak szól, akik nemcsak nyerni, hanem hosszú távon a pályán maradni is akarnak.

Még tovább tudott szárnyalni a forint: mutatjuk az árfolyamokat kedd este

A magyar fizetőeszköz nemcsak napi szinten javított, hanem az év eleje óta is jelentős felértékelődést mutat.

Starmer says he 'felt sick' watching footage of Henry Nowak's arrest and police have questions to answer

Nowak, a student in Southampton, was handcuffed and arrested as he lay dying on the ground. He told officers he had been stabbed and couldn't breathe.

