Kevin Keegan beszélt nagyon súlyos betegségéről

A negyedik a rák legelőrehaladottabb stádiuma, és azt jelenti, hogy áttétek jelentkeztek. Keegan családja januárban árulta el, hogy a kétszeres aranylabdás egykori futballista rákkal küzd.

A hír megjelenése óta az egyik első nyilvános szereplése alkalmával Keegant megható ováció fogadta, felállva tapsolták, amikor visszatért Newcastle-be egy eseményre.

„Autóbalesetet szenvedtem, és emiatt meg kellett műteni – mondta. – A műtét előtti vizsgálat során kiderült, hogy rákos vagyok. Azt mondták, hogy abszolút a legjobb orvosuk van a negyedik stádiumú rákkal való küzdelemben. Szóval elmentem, hogy találkozzam vele. Liverpool-szurkoló, szóval tudtam, hogy számíthatok rá.

Joseph Kevin Keegan 1951. február 14-én született Armthorpe városában. Első két klubja az Enfield House YC és a Scunthorpe United (1967–1971) volt. A Liverpoollal (1971–1977) BEK-győztes (1977), kétszeres UEFA-kupa-győztes (1973, 1976), háromszoros bajnok (1973, 1976, 1977) lett. A Mönchengladbach ellen megnyert döntő után a Hamburger SV-hoz igazolt (1977–1980), amellyel a Bundesliga bajnoka (1979) és BEK-döntős (1980) volt.

Angliába visszatérve előbb a Southampton (1980–1982), majd a Newcastle United (1982–1984), végül rövid ideig Ausztráliában a Blacktown City (1985) csapatát erősítette. Kétszer (1978, 1979) megkapta az Aranylabdát, Angliában 1976-ban az újságírók, 1982-ben a profi játékosok választották meg az Év játékosának. A háromoroszlános válogatottban (1972–1982) 63 mérkőzésen 21 gólt szerzett, részt vett az 1980-as Eb-n és az 1982-es vb-n.

Edzői pályafutásának állomáshelyei: Newcastle United (1992–1997, 2008), Fulham FC (1998–1999), Anglia, szövetségi kapitány (1999–2000), Manchester City (2001–2005). 1993-ban megnyerte a másodosztályt a „szarkákkal”, 2002-ben megtette ugyanezt a Man City élén. 1996-ban ezüstérmes helyre vezette az angol élvonalban a Newcastle fehér-feketéit. 1999-ben a harmadik divízió bajnokaként feljuttatta a második vonalba a Fulham FC-t. A Premier League-ben 1993 és 1995 között ötször választották meg a Hónap menedzserének.

A sokoldalúságát bizonyítja, hogy 1972-ben ideiglenesen „átcsábult” a könnyűzene világába, hogy kellemes baritonján közmegelégedésre elénekelje az It ain’t easy (Nem könnyű) című számot. 1979 nyarán jelent meg a Head over heels in love (Fülig szerelmes) című albuma, amelynek zenéjét Chris Norman, az akkortájban a popműfajban népszerű, dallamosabb muzsikát játszó Smokie énekese szerezte. A lemez igencsak kapóssá vált a piacon, ennek dacára a futballista nem lett hűtlen a labdarúgáshoz, s nem tört további előadói babérokra.