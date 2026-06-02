2026. június 2. kedd Anita, Kármen
Vitézy Dávid, az LMP és a Vitézy Dáviddal Budapestért Egyesület közös főpolgármester-jelöltje sajtótájékoztatót tart Budapesten 2024. június 7-én. Ezen a napon Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje visszalépett a jelöltségtől, és Vitézy Dávid támogatására kérte támogatóit.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Így készül a nyárra a magyar vasút – helyzetjelentés Vitézy Dávidtól

Már megérkezett Magyarországra az első, az osztrák vasúttól (ÖBB) kölcsönzött 1. osztályú légkondicionált InterCity-kocsi, és a nyár folyamán további járművek is forgalomba állhatnak a zsúfoltabb időszakokban – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter kedden Facebook-bejegyzésében, egyben megerősítette, a nyári csúcsidőszakra javítani kell az utastájékoztatást, bővíteni szükséges a pótlóbuszos kapacitásokat, valamint több vasúti kocsit kell forgalomba állítani.

A miniszter kiemelte: a MÁV vezetésétől azt kérte, hogy a korábbinál hatékonyabban készüljenek fel a nyári forgalomra, különös tekintettel az utastájékoztatás fejlesztésére, a pótlóbusz-kapacitások bővítésére, valamint a főbb állomások tájékoztatási rendszereinek korszerűsítésére. Hozzátette, ahol járműhiány jelentkezik, ott a külföldi vasúttársaságok kapacitásainak igénybevételét is indokoltnak tartja.

Vitézy Dávid szerint a hosszú távú megoldást a vasúti járműpark megújítása jelenti. Emlékeztetett, hogy a Magyarország számára ismét elérhetővé vált uniós forrásokból mintegy 2 milliárd eurót biztosított az InterCity-flotta és a HÉV-járművek cseréjére. Ebből legalább 35 új InterCity-motorvonat beszerzésére nyílhat lehetőség, ami érdemben javítaná a vasúti szolgáltatások színvonalát.

„Tíz éve nem költött, nemhogy ennyit, még csak összehasonlítható mennyiségű összeget sem a vasúti járműpark frissítésre Magyarország” – tette hozzá a miniszter.

A hőmérséklet emelkedése felgyorsítja a szőlő fejlődését, ami egyre korábbi szüretekhez vezet a Másfélfok elemzése szerint. Ez a tavaszi elfagyás kockázatát is növeli. Ezzel párhuzamosan hosszabb aszályos időszakok és szélsőségesebb évjáratok jellemzik a termelést, ami a borászoknak nemcsak mennyiségi, hanem minőségi kérdés is – mondta az InfoRádióban Szabó Péter éghajlatkutató.
A Központi Nyomozó Főügyészség vesztegetés, befolyással üzérkedés és más miatt folyamatban lévő, több önkormányzatot is érintő nyomozásában több személyt előállított – közölte a szóvivő. Kovács Katalin az InfoRádió kérdésékre nem cáfolta, hogy az egyik előállított Őrsi Gergely II. kerületi polgármester.
 

Marco Rubio amerikai külügyminiszter kedden új részleteket árult el a tárgyalásokról, amiket Iránnal folytatnak a Közel-Kelet békéje érdekében – számolt be az Iran International.

Bár a magyar munkavállalók többsége elégedett jelenlegi állásával, a külföldi munkavállalás lehetősége továbbra is sokakat foglalkoztat.

Nowak, a student in Southampton, was handcuffed and arrested as he lay dying on the ground. He told officers he had been stabbed and couldn't breathe.

