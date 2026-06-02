Így készül a nyárra a magyar vasút – helyzetjelentés Vitézy Dávidtól

A miniszter kiemelte: a MÁV vezetésétől azt kérte, hogy a korábbinál hatékonyabban készüljenek fel a nyári forgalomra, különös tekintettel az utastájékoztatás fejlesztésére, a pótlóbusz-kapacitások bővítésére, valamint a főbb állomások tájékoztatási rendszereinek korszerűsítésére. Hozzátette, ahol járműhiány jelentkezik, ott a külföldi vasúttársaságok kapacitásainak igénybevételét is indokoltnak tartja.

Vitézy Dávid szerint a hosszú távú megoldást a vasúti járműpark megújítása jelenti. Emlékeztetett, hogy a Magyarország számára ismét elérhetővé vált uniós forrásokból mintegy 2 milliárd eurót biztosított az InterCity-flotta és a HÉV-járművek cseréjére. Ebből legalább 35 új InterCity-motorvonat beszerzésére nyílhat lehetőség, ami érdemben javítaná a vasúti szolgáltatások színvonalát.

„Tíz éve nem költött, nemhogy ennyit, még csak összehasonlítható mennyiségű összeget sem a vasúti járműpark frissítésre Magyarország” – tette hozzá a miniszter.