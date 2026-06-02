2026. június 2. kedd Anita, Kármen
Karácsony Gergely fõpolgármester, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) társelnöke a magyar önkormányzatok jövõjérõl és az önkormányzati rendszer új kihívásairól tartott sajtótájékoztatón a Városházán 2026. június 2-án. Mellette Gémesi György, Gödöllõ polgármestere, a MÖSZ elnöke (j2) és Eszes Béla, Jánoshida polgármestere, a MÖSZ társelnöke (j).
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Egyeztetések kezdődnek a kormány és az önkormányzatok között – ezeket kérnék

Amit mi kérünk, az egy szóval is összefoglalható: partnerség – hangsúlyozta Karácsony Gergely főpolgármester a Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) reformjavaslatairól tartott keddi sajtótájékoztatón Budapesten.

A főpolgármester, egyben a MÖSZ társelnöke közölte: szerdán megkezdik az egyeztetéseket Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel az önkormányzati rendszer helyzetéről, a találkozóra a MÖSZ részletes javaslatcsomaggal készül.

Felidézte, hogy az elmúlt években nem csak jogköröket, de jelentős mértékben forrásokat is veszítettek az önkormányzatok, amelyeket fokozatosan vissza kell pótolni. Karácsony Gergely szavai szerint a szolidaritási hozzájárulást ki kell vezetni, mert az idők során a több bevétellel rendelkező önkormányzatok „büntető adójává” vált. 2027-ben a befizetési kötelezettséget az előző évi helyi iparűzési adó 15 százalékában kell maximalizálni – mondta, hozzátéve:

az lenne a cél, hogy a befizetés „valóban fair területi kiegyenlítést eredményezzen”.

A főpolgármester hangsúlyozta: új, átlátható és igazságos települések közötti egyenlőtlenségeket csökkentő programot szeretnének elindítani. Hozzátette: szeretnék elérni, hogy megszűnjön az a helyzet, hogy egyes önkormányzatok nettó befizetői a költségvetésnek. Ez alaptörvényellenes is – mutatott rá.

A javaslatokról szólva közölte: a versenyképes járások programot le kell zárni, a megszüntetett kiegészítő közlekedési normatívát vissza kell vezetni, és vissza kell adni az önkormányzatoknak azokat a feladatokat, amelyeket helyben jobban és hatékonyabban el tudnak látni, mint a központi kormányzat. Ide sorolta például a védőnői, gyámügyi igazgatási és építésügyi igazgatási feladatokat.

Kérdésre válaszolva elmondta: az alap- és középfokú iskolák fenntartása is lehetne újra önkormányzati feladat ott, ahol ezt vállalják a települések. Fokozatos decentralizáció kell – fogalmazott Karácsony Gergely. Kérdésre közölte azt is,

megőrizné a települések döntési jogát abban a kérdésben, hogy a helyi vezetők többször is újraválaszthatóak legyenek, amennyiben jól végzik a dolgukat.

Gémesi György, Gödöllő polgármestere, MÖSZ elnöke arról beszélt, 16 éven keresztül nem volt érdemi egyeztetés és párbeszéd a kormány és az önkormányzatok között. „Azt szeretnénk, hogy elkezdődjön az az együttműködés, ami hatékonyabbá teszi az ország működését” – szögezte le, hozzátéve: sikeres önkormányzatok nélkül kisebb valószínűséggel működik jól az ország.

Gémesi György ismertette, hogy a kormánynak készített javaslatcsomag két részből áll, az egyik rész az azonnali teendőket sorolja fel, a másik pedig közép- és hosszú távú stratégiai irányokat, feladat- és forrásmegosztási terveket tartalmaz. Megjegyezte: Lőrincz Viktória miniszterrel tárgyalni fognak a polgármesteri bérekről is.

A MÖSZ elnöke szerint mindenekelőtt stabilitásra van szükség, aminek egyik alappillére, hogy az önkormányzatok jól működjenek.

Eszes Béla, Jánoshida polgármestere, a MÖSZ társelnöke hangsúlyozta, a magyarországi települések közül 2800 ötezer lakos alatti kategóriába tartozik. A társelnök a saját bevételek fontosságára hívta fel a figyelmet, rámutatva: a kisebb közösség is jobban motiválható, ha az emberek érzik, hogy a befizetett adójuk ott marad a településen.

Közölte: a javaslatok között szerepel, hogy vizsgálják felül a gépjárműadó elvonását, és az kerüljön vissza a településekhez ebben a négyéves ciklusban.

A legkisebbek önkormányzatoknál a meglévő pénzből az utak javítása vagy a közlekedési feladatok finanszírozása sem végezhető el, ez nem tartható – mutatott rá.

A társelnök rögzítette: valós partnerséget és valós érdekképviseletet szeretnének a kormánnyal. „A legfontosabb, amit kérünk, az élni és élni hagyni elv betartása” – fogalmazott Eszes Béla.

Éghajlatkutató: szenved a magyar szőlő, a bor minősége is veszélybe kerülhet
A hőmérséklet emelkedése felgyorsítja a szőlő fejlődését, ami egyre korábbi szüretekhez vezet a Másfélfok elemzése szerint. Ez a tavaszi elfagyás kockázatát is növeli. Ezzel párhuzamosan hosszabb aszályos időszakok és szélsőségesebb évjáratok jellemzik a termelést, ami a borászoknak nemcsak mennyiségi, hanem minőségi kérdés is – mondta az InfoRádióban Szabó Péter éghajlatkutató.
Óbudai korrupciós ügy: nem cáfolja az ügyészség, hogy előállították Őrsi Gergely polgármestert is

A Központi Nyomozó Főügyészség vesztegetés, befolyással üzérkedés és más miatt folyamatban lévő, több önkormányzatot is érintő nyomozásában több személyt előállított – közölte a szóvivő. Kovács Katalin az InfoRádió kérdésékre nem cáfolta, hogy az egyik előállított Őrsi Gergely II. kerületi polgármester.
 

A tőzsdéken ritkán adódik olyan helyzet, amikor egy részvény körül egyszerre kezd felgyorsulni a sztori, javulni a fundamentális kép, és megjelenni az elemzői optimizmus. Most viszont pontosan egy ilyen papír került a radarunkra: a vállalatnál egyre erősebb növekedési kilátások rajzolódnak ki, a befektetői érdeklődés látványosan élénkül, az elemzők pedig a mostani szintekről komoly emelkedési potenciált látnak. A friss fordulat különösen figyelemre méltó: az egyik szakértő éppen most emelte meg jelentősen a részvényre vonatkozó célárát, ami újabb erős jelzés lehet arra, hogy a piac még csak most kezdi igazán árazni a sztoriban rejlő lehetőséget. Lássuk, miről van szó!

A szabálytalanságokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tárta fel egy ellenőrzés során.

Nowak, a student in Southampton, was handcuffed and arrested as he lay dying on the ground. He told officers he had been stabbed and couldn't breathe.

