„Szisztematikus csapásokat mérnek (az orosz fegyveres erők) a kijevi rezsim katonai infrastruktúrájára. Kijevre és más városokra, amint ezt a közelmúltban az orosz külügyminisztérium nyilatkozatban is közölte” – mondta Peszkov.

Az orosz elnök sajtótitkára, kitérve az előzményekre, rámutatott, hogy az ukrán drónok által megtámadott sztarobilszki pedagógiai szakközépiskola soha nem volt katonai vagy katonai jellegű létesítmény, aminek Kijev tudatában volt.

Azzal kapcsolatban, hogy Vlagyimir Putyin elnök hétfő este kijelentette, hogy a konfliktus új szintre lépett, a Kreml szóvivője így nyilatkozott: „ha a kijevi rezsim tudatosan hajt végre ilyen embertelen, az emberiesség határain túllépő terrorcselekményeket a békés lakosság, a gyermekek ellen, az már egy teljesen más paradigmát jelent”.

Az ukrajnai konfliktus lehetséges lezárásának időpontjával kapcsolatban azt mondta: a háború „még a nap végéig befejeződhet”, ehhez Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek parancsot kell adnia fegyveres erőinek, hogy hagyják el az Oroszországhoz csatolt régiók területét. Megismételte, hogy Moszkva továbbra is nyitott az ukrán féllel folytatandó béketárgyalásokra, és inkább békés úton érné el céljait.

„Ha a másik fél továbbra is húzza az időt, elutasítja a valós béketárgyalásokat és azokat a komoly döntéseket, amelyek utat nyitnának a békés rendezés felé, a különleges hadművelet folytatódni fog” – nyilatkozott Peszkov.

Tíz kijevi hadiüzemet érhetett csapás az éjjel Tíz katonai célú termékeket, egyebek között drónokat gyártó kijevi vállalatban és az ukrán főváros három toborzóközpontjában okozott károkat az éjszaka végrehajtott orosz tömeges csapás – közölte kedd délután a moszkvai védelmi minisztérium. A tárca szerint az eltalált célpontok között volt az Abrisz PT vállalatat, a Szpektr speciális rádióelektronikai tervezőiroda, az Zavod Majak részvénytársaság és az UkrSzpecEkszport állami vállalat. A tárca a tömeges csapást a luhanszki régióban lévő Sztaroblilszk pedagógiai szakközépiskolája elleni ukrán dróntámadással és az orosz polgári infrastruktúra elleni más "terrortámadásokkal" indokolta.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő kedden nyilatkozatot tett közzé a diplomáciai tárca honlapján, amelyben Oroszország aggodalmának adott hangot amiatt, hogy a Fekete-tengeren drónokkal vagy legénység nélküli motorcsónakokkal végrehajtott ukrán rajtaütések érnek polgári hajókat, amelyekért Kijev Moszkvát próbálja felelőssé tenni.

„Úgy véljük, hogy az ilyen provokációk (…) terrorcselekmények, amelyeknek alapos és pártatlan kivizsgálás tárgyát kell képezniük, és egyértelmű nyilvános reakciót és elítélést kell kapniuk minden part menti országtól, amelyekre különös felelősség hárul a fekete-tengeri hajózás biztonságának garantálásáért. Természetesen mind a szervezőknek, mind a végrehajtóknak felelniük kell ezért a leplezetlen garázdálkodásért” – mondta Zaharova.

A szóvivő hangsúlyozta, hogy Oroszország kész együttműködni Törökországgal a fekete-tengeri vizek biztonságának stabilizálásában és a Kijevre való nyomásgyakorlásban.

(Nyitóképünkön: Az ukrán katonai hírszerzés egyik tagja egy An–196-os Liutyi (Haragos) típusú, egyszer használatos támadó drónt készít elõ az orosz erõk elleni bevetésre, egy nem nyilvános ukrajnai helyszínen 2026. május 28-án.)