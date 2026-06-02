Az ukrán katonai hírszerzés egyik tagja egy An196-os Liutyi (Haragos) típusú, egyszer használatos támadó drónt készít elõ az orosz erõk elleni bevetésre, egy nem nyilvános ukrajnai helyszínen 2026. május 28-án.
Nyitókép: MTI/AP/Efrem Lukackij

Szisztematikus pusztításba kezdtek az orosz fegyveres erők

Infostart / MTI

Az orosz fegyveres erők szisztematikus csapásokat mérnek az ukrán katonai infrastruktúrára – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára újságíróknak kedden Moszkvában. Közben az orosz védelmi tárca arról tájékoztatott, hogy tíz kijevi hadiüzemet ért csapás az éjjel.

„Szisztematikus csapásokat mérnek (az orosz fegyveres erők) a kijevi rezsim katonai infrastruktúrájára. Kijevre és más városokra, amint ezt a közelmúltban az orosz külügyminisztérium nyilatkozatban is közölte” – mondta Peszkov.

Az orosz elnök sajtótitkára, kitérve az előzményekre, rámutatott, hogy az ukrán drónok által megtámadott sztarobilszki pedagógiai szakközépiskola soha nem volt katonai vagy katonai jellegű létesítmény, aminek Kijev tudatában volt.

Azzal kapcsolatban, hogy Vlagyimir Putyin elnök hétfő este kijelentette, hogy a konfliktus új szintre lépett, a Kreml szóvivője így nyilatkozott: „ha a kijevi rezsim tudatosan hajt végre ilyen embertelen, az emberiesség határain túllépő terrorcselekményeket a békés lakosság, a gyermekek ellen, az már egy teljesen más paradigmát jelent”.

Az ukrajnai konfliktus lehetséges lezárásának időpontjával kapcsolatban azt mondta: a háború „még a nap végéig befejeződhet”, ehhez Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek parancsot kell adnia fegyveres erőinek, hogy hagyják el az Oroszországhoz csatolt régiók területét. Megismételte, hogy Moszkva továbbra is nyitott az ukrán féllel folytatandó béketárgyalásokra, és inkább békés úton érné el céljait.

„Ha a másik fél továbbra is húzza az időt, elutasítja a valós béketárgyalásokat és azokat a komoly döntéseket, amelyek utat nyitnának a békés rendezés felé, a különleges hadművelet folytatódni fog” – nyilatkozott Peszkov.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő kedden nyilatkozatot tett közzé a diplomáciai tárca honlapján, amelyben Oroszország aggodalmának adott hangot amiatt, hogy a Fekete-tengeren drónokkal vagy legénység nélküli motorcsónakokkal végrehajtott ukrán rajtaütések érnek polgári hajókat, amelyekért Kijev Moszkvát próbálja felelőssé tenni.

„Úgy véljük, hogy az ilyen provokációk (…) terrorcselekmények, amelyeknek alapos és pártatlan kivizsgálás tárgyát kell képezniük, és egyértelmű nyilvános reakciót és elítélést kell kapniuk minden part menti országtól, amelyekre különös felelősség hárul a fekete-tengeri hajózás biztonságának garantálásáért. Természetesen mind a szervezőknek, mind a végrehajtóknak felelniük kell ezért a leplezetlen garázdálkodásért” – mondta Zaharova.

A szóvivő hangsúlyozta, hogy Oroszország kész együttműködni Törökországgal a fekete-tengeri vizek biztonságának stabilizálásában és a Kijevre való nyomásgyakorlásban.

A hőmérséklet emelkedése felgyorsítja a szőlő fejlődését, ami egyre korábbi szüretekhez vezet a Másfélfok elemzése szerint. Ez a tavaszi elfagyás kockázatát is növeli. Ezzel párhuzamosan hosszabb aszályos időszakok és szélsőségesebb évjáratok jellemzik a termelést, ami a borászoknak nemcsak mennyiségi, hanem minőségi kérdés is – mondta az InfoRádióban Szabó Péter éghajlatkutató.
A Központi Nyomozó Főügyészség vesztegetés, befolyással üzérkedés és más miatt folyamatban lévő, több önkormányzatot is érintő nyomozásában több személyt előállított – közölte a szóvivő. Kovács Katalin az InfoRádió kérdésékre nem cáfolta, hogy az egyik előállított Őrsi Gergely II. kerületi polgármester.
 

A piac mozgását nem tudod befolyásolni – de azt igen, hogy meddig hagyod elmenni a veszteségedet. A sikeres kereskedők nem a szerencsében bíznak, hanem a pontosan meghatározott szabályaikban. Ez az online előadás azoknak szól, akik nemcsak nyerni, hanem hosszú távon a pályán maradni is akarnak.

A magyar fizetőeszköz nemcsak napi szinten javított, hanem az év eleje óta is jelentős felértékelődést mutat.

Nowak, a student in Southampton, was handcuffed and arrested as he lay dying on the ground. He told officers he had been stabbed and couldn't breathe.

2026. június 2. 16:50
Kamerán a maffiajelenet Olaszországban: élve égettek el négy férfit
2026. június 2. 15:26
Újra lehet föld alatti látványossága Parajdnak
