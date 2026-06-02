Nyolc új taggal bővült a Halhatatlanok Társulata

Az elismerést elnyerő művészek lábnyomát szeptember 19-én délelőtt az Operettszínház előtti Halhatatlanok sétányán avatják fel – közölték a szervezők kedden az MTI-vel.

Hét évvel ezelőtt az ATV élesztette újra és vállalta a szavazás és a díjátadó teljeskörű lebonyolítását. A Halhatatlanok Társulatát 1996-ban az egykori Stúdió című televíziós kulturális hetilap alkotói, Érdi Sándor és Szegvári Katalin alapították. Az alapítvány kuratóriumának tagja Németh S. Szilárd, Kauzál Márton, Nagy Márta és Rónai Egon, elnöke Szinetár Miklós.

A jelölteket a kuratórium mellett neves művészekből álló művészeti bizottság szavazta meg, melynek tagja Kiss Mari, Für Anikó, Bodor Johanna, Esztergályos Cecília, Gulyás Dénes, Lukács Sándor, László Ferenc, Zilahy Tamás, Metzger Márta és Oszkó-Jakab Natália.

Ahogy minden évben, most is a közönség döntötte el, hogy kik azok az előadóművészek, akik tehetségükkel, a nemes célok, a kultúra, a művészetek, valamint a társadalom melletti kiállásukkal kiérdemelték, hogy a társulat örökös tagjai legyenek.