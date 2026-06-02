2026. június 2. kedd Anita, Kármen
Igó Éva (b) Martha és Hegyi Barbara (j) Janet szerepében Sally Potter Party címû komédiájának fotóspróbáján a Pesti Színházban 2021. december 1-jén. A színmûvet Paczolay Béla rendezésében december 4-én mutatják be.
Nyitókép: MTI/Mohai Balázs

Nyolc új taggal bővült a Halhatatlanok Társulata

Infostart / MTI

Ismét nyolc új taggal bővült a Halhatatlanok Társulata, az elismerésben Köles Ferenc és Máté Gábor színész, Hegyi Barbara és Szulák Andrea színésznő, Pászthy Júlia és Rozsos István operaénekes, Kováts Tibor és Nagy Írisz táncművész részesült.

Az elismerést elnyerő művészek lábnyomát szeptember 19-én délelőtt az Operettszínház előtti Halhatatlanok sétányán avatják fel – közölték a szervezők kedden az MTI-vel.

Hét évvel ezelőtt az ATV élesztette újra és vállalta a szavazás és a díjátadó teljeskörű lebonyolítását. A Halhatatlanok Társulatát 1996-ban az egykori Stúdió című televíziós kulturális hetilap alkotói, Érdi Sándor és Szegvári Katalin alapították. Az alapítvány kuratóriumának tagja Németh S. Szilárd, Kauzál Márton, Nagy Márta és Rónai Egon, elnöke Szinetár Miklós.

A jelölteket a kuratórium mellett neves művészekből álló művészeti bizottság szavazta meg, melynek tagja Kiss Mari, Für Anikó, Bodor Johanna, Esztergályos Cecília, Gulyás Dénes, Lukács Sándor, László Ferenc, Zilahy Tamás, Metzger Márta és Oszkó-Jakab Natália.

Ahogy minden évben, most is a közönség döntötte el, hogy kik azok az előadóművészek, akik tehetségükkel, a nemes célok, a kultúra, a művészetek, valamint a társadalom melletti kiállásukkal kiérdemelték, hogy a társulat örökös tagjai legyenek.

Kaiser Ferenc: a modern hadseregek hibrid megoldásokban gondolkoznak, nem tudnak mindent a drónok

A jövő háborúit sem csak gépekkel vívják majd, mindig szükség lesz emberi erőre a harctéren – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a biztonság- és védelempolitikai szakértő. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense szerint ugyanakkor az utóbbi időben a legígéretesebb fejlesztések a counter drónokat, vagyis a védelmi, drónelhárító rendszereket érintették.
 

Óbudai korrupciós ügy: nem cáfolja az ügyészség, hogy előállították Őrsi Gergely polgármestert is

A Központi Nyomozó Főügyészség vesztegetés, befolyással üzérkedés és más miatt folyamatban lévő, több önkormányzatot is érintő nyomozásában több személyt előállított – közölte a szóvivő. Kovács Katalin az InfoRádió kérdésékre nem cáfolta, hogy az egyik előállított Őrsi Gergely II. kerületi polgármester.
 

Átfogó támadást indított Moszkva Ukrajna ellen, újra orosz olajfinomító került célkeresztbe – Híreink az ukrajnai háborúról kedden

Legalább kilenc ember meghalt – öt Dnyipro, négy Kijev városában –, több tucat pedig megsérült, miután Oroszország átfogó drón- és rakétatámadást indított több nagyobb ukrán város ellen keddre virradóra. Eközben Ukrajna tovább folytatta az orosz olajlétesítmények támadását: a kubáni Ilszkij olajfinomítóra csaptak le drónok. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború eseményeivel.

Tovább dagad az angol focibotrány: maga a vezetőedző adott utasítást a kémkedésre

A nyilvánosságra hozott döntés szerint a rivális csapatok edzéseinek megfigyelését maga Tonda Eckert vezetőedző kezdeményezte a Southampton részéről.

Starmer says he 'felt sick' watching footage of Henry Nowak's arrest and police have questions to answer

Nowak, a student in Southampton, was handcuffed and arrested as he lay dying on the ground. He told officers he had been stabbed and couldn't breathe.

2026. június 2. 17:14
A 3-as a varázsszám, és jön Mautner Zsófi is: a gasztronómiáról is szól az idei Múzeumok éjszakája
Rangos kitüntetést kapott Németországban Nádas Péter író
