Újabb földrengés történt, ezúttal a szlovák határ közelében

Bár a hatóságok korábban nem számítottak újabb mozgásra, az Euro-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) és a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium adatai szerint 18 óra 44 perckor egy 2,5-ös erősségű utórengés pattant ki Somorja és Bacsfa között. A rezgéseket a helybéliek Pozsonyban és Nagyszombat térségében is érezték.

A délutáni, intenzív földmozgás – amely Mosonmagyaróvár környékén is riadalmat keltett – a szlovákiai Keszölcés (Kyselica) külterületén volt a legerősebb. A beszámolók szerint:

Somorján és a környező falvakban sokan az utcára menekültek a 10–15 másodpercig tartó, remegő bútorokkal járó jelenség elől.

A bacsfai Szent Antal kegytemplomban látható nyomokat hagyott a földrengés; a falak több helyen megrepedeztek, és a vakolat is hullani kezdett.

Egy Bacsfa környéki biztonsági kamera felvételén látható, ahogy egy macska már másodpercekkel a műszer által jelzett rezgés előtt elmenekült a helyszínről – számolt be a parameter.sk.

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a délután 13:44-kor történt mosonmagyaróvári és az esti csallóközi mozgások ugyanahhoz a szeizmológiai eseménysorozathoz tartoznak. A térség bár nem számít kiemelten veszélyeztetettnek, az 1996 és 2018 közötti adatok alapján időről időre előfordulnak hasonló, kisebb intenzitású rengések.

A szeizmológusok szerint a 2,5-ös utórengés már a feszültség lassú oldódására utal.