ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.47
usd:
319.98
bux:
129447.89
2026. február 12. csütörtök Lídia, Lívia
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Régészek által feltárt maradványok a földben, egy lelőhelyen.
Nyitókép: Unsplash

Rejtélyes óriás csontvázát találták meg egy viking-kori tömegsírban

Infostart

Az angliai Cambridge mellett feltárt lelőhelyen került elő a maga korában rendkívül magasnak számító, agyműtéten is átesett ember csontváza.

2025 nyarán egy hivatásos régészekből és diákokból álló csapat egy ásatás során feltárt egy gödröt a Wandlebury Country Parkban, Cambridge-től mintegy 5 kilométerre. Korábbi ásatások már felfedtek a környéken egy 2. századi, vaskori erődöt, a régészek viszont most közvetlenül a dombvidéki erődítményen kívül felfedeztek egy 4×1 méteres gödröt – írja a LiveScience cikke nyomán a 24.hu.

A régészek négy teljes emberi csontvázat, valamint jó néhány test nélküli koponyát és egy halom lábszárcsontot fedeztek fel, amelyek mindegyike fiatal férfiakhoz tartozott. A levágott fejek és végtagok kombinációja, valamint a bizonyítékok arra utalnak, hogy néhány embert megkötöztek, és erőszakos halált haltak – mondta Oscar Aldred régész.

A gödör azért is rendkívüli, mert egész testek és szétdarabolt testrészek is előkerültek belőle, ami arra is utalhat, hogy egy részüket korábban trófeaként állították ki, majd összegyűjtötték és a kivégzett, vagy más módon megölt emberekkel együtt temették el.

Az archeológus arról is beszélt, hogy a város a 9. században egyfajta „határzóna” volt a szászok és a vikingek közötti háborúk során. Az egyik csontváz korát radiokarbonos kormeghatározással 772 és 891 közé becsülték, így „gyanítják, hogy a tömegsír ezekkel a konfliktusokkal hozható összefüggésbe”.

Mivel azonban a maradványokon nem találhatók harcokból eredő sérülések, így feltételezhető, hogy a veremben talált férfiak nem csatában estek el. Az ásatás egyik legérdekesebb pontjának viszont az bizonyult, amikor

megtalálták arccal lefelé eltemetett, 17-24 év közötti fiatalember csontvázát, aki a feltételezések szerint 195 centiméter magas lehetett, így a maga korában valóságos óriásnak számíthatott, tekintve hogy az akkori átlagmagasság körülbelül 168 centiméter volt.

Ráadásul a koponyáján egy 3 cm-es ovális lyuk tátongott, ami Trish Biers, a Cambridge-i Egyetem osteológusa szerint arra utal, hogy az egyénnek valószínűleg olyan daganata volt, amely az agyalapi mirigyét érintette, és növekedési hormonok túlzott termelődését okozta. A lyuk valószínűleg az agyra nehezedő nyomás enyhítésére szolgált.

A szakértők a jövőben DNS- és kémiai elemzési technikákat kívánnak alkalmazni az emberek egészségi állapotának és származásának meghatározására. Az eredmények várhatóan azt is elárulják majd, hogy az elhunytak vikingek voltak-e.

Kezdőlap    Tudomány    Rejtélyes óriás csontvázát találták meg egy viking-kori tömegsírban

régészet

egyesült királyság

óriás

lelet

csontváz

középkor

cambridge

viking

lelőhely

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Madaras Norbert: a párizsi olimpia után azonnal aláírtam volna, hogy négy ezüstöt nyerünk a következő két évben

Madaras Norbert: a párizsi olimpia után azonnal aláírtam volna, hogy négy ezüstöt nyerünk a következő két évben

Nemhogy félig, hanem majdnem tele van a pohár – így értékelte a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke, hogy a férfi és a női válogatott is két-két döntőt játszott bő fél éven belül. A sportvezető az InfoRádióban azt mondta, a vesztes finálékból is sokat lehet tanulni, és a magyar játékosoknak motiváló erőnek kell lennie, hogy legközelebb bebizonyítsák, ők a legjobbak, és képesek döntőt nyerni.
VIDEÓ
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.12. csütörtök, 18:00
Hankó Balázs
kultúráért és innovációért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Masszív támadás érte Kijevet, megkapja Ukrajna a Nightfallt - Híreink az ukrán frontról csütörtökön, percről percre

Masszív támadás érte Kijevet, megkapja Ukrajna a Nightfallt - Híreink az ukrán frontról csütörtökön, percről percre

Éjjel súlyos rakéta- és dróntámadás érte Ukrajnát - az oroszok főleg a fővárost, Kijevet és Dnyiprót lőtték. Ukrajna hamarosan új fegyverekhez juthat hozzá: Nagy-Britannia beígérte Kijevnek a még fejlesztés alatt álló Nightfall hiperszonikus rakétát. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború csütörtöki fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Különleges háló a fák között hódít a magyar erdőkben: nem pók szőtte, te is felmászhatsz rá + Videó

Különleges háló a fák között hódít a magyar erdőkben: nem pók szőtte, te is felmászhatsz rá + Videó

Háló, pihenő és egy kis gerilla-őrület: Biatorbágy környékén lebeg az első magyar Treenet. Nem pók szőtte, hanem Szabó Péter és csapata mutatjuk, hogyan is készült!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Police identify 18-year-old as suspect in Tumbler Ridge shooting

Police identify 18-year-old as suspect in Tumbler Ridge shooting

Six people were killed and at least 25 others were injured at a school, and two others were found dead at a nearby home.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 12. 05:45
Brutális geotermikus kincs rejlik Magyarország alatt
2026. február 12. 03:50
Kényes frissítések érkeztek a Windowshoz
×
×
×
×