Rejtélyes óriás csontvázát találták meg egy viking-kori tömegsírban

2025 nyarán egy hivatásos régészekből és diákokból álló csapat egy ásatás során feltárt egy gödröt a Wandlebury Country Parkban, Cambridge-től mintegy 5 kilométerre. Korábbi ásatások már felfedtek a környéken egy 2. századi, vaskori erődöt, a régészek viszont most közvetlenül a dombvidéki erődítményen kívül felfedeztek egy 4×1 méteres gödröt – írja a LiveScience cikke nyomán a 24.hu.

A régészek négy teljes emberi csontvázat, valamint jó néhány test nélküli koponyát és egy halom lábszárcsontot fedeztek fel, amelyek mindegyike fiatal férfiakhoz tartozott. A levágott fejek és végtagok kombinációja, valamint a bizonyítékok arra utalnak, hogy néhány embert megkötöztek, és erőszakos halált haltak – mondta Oscar Aldred régész.

A gödör azért is rendkívüli, mert egész testek és szétdarabolt testrészek is előkerültek belőle, ami arra is utalhat, hogy egy részüket korábban trófeaként állították ki, majd összegyűjtötték és a kivégzett, vagy más módon megölt emberekkel együtt temették el.

Az archeológus arról is beszélt, hogy a város a 9. században egyfajta „határzóna” volt a szászok és a vikingek közötti háborúk során. Az egyik csontváz korát radiokarbonos kormeghatározással 772 és 891 közé becsülték, így „gyanítják, hogy a tömegsír ezekkel a konfliktusokkal hozható összefüggésbe”.

Mivel azonban a maradványokon nem találhatók harcokból eredő sérülések, így feltételezhető, hogy a veremben talált férfiak nem csatában estek el. Az ásatás egyik legérdekesebb pontjának viszont az bizonyult, amikor

megtalálták arccal lefelé eltemetett, 17-24 év közötti fiatalember csontvázát, aki a feltételezések szerint 195 centiméter magas lehetett, így a maga korában valóságos óriásnak számíthatott, tekintve hogy az akkori átlagmagasság körülbelül 168 centiméter volt.

Ráadásul a koponyáján egy 3 cm-es ovális lyuk tátongott, ami Trish Biers, a Cambridge-i Egyetem osteológusa szerint arra utal, hogy az egyénnek valószínűleg olyan daganata volt, amely az agyalapi mirigyét érintette, és növekedési hormonok túlzott termelődését okozta. A lyuk valószínűleg az agyra nehezedő nyomás enyhítésére szolgált.

A szakértők a jövőben DNS- és kémiai elemzési technikákat kívánnak alkalmazni az emberek egészségi állapotának és származásának meghatározására. Az eredmények várhatóan azt is elárulják majd, hogy az elhunytak vikingek voltak-e.