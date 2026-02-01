ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.42
usd:
321.78
bux:
128831.58
2026. február 1. vasárnap Ignác
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Pusztító erejű robbanás a Holdon? – megszólalt Kiss László csillagász

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

Kínai tudósok szerint 2032 decemberében egy hatvan méter széles aszteroida csapódhat a Holdba, ha ez bekövetkezik, az égitesten egy kilométeres kráter keletkezik, majd akár húszmillió meteor hullhat a Földre. Kiss László csillagász, akadémikus, a HunRen, Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója az InfoRádióban azt mondta: 2028-ban kerülhet olyan közel a Földhöz ez a kisbolygó, hogy biztosan megállapíthassák, milyen következményei lehetnek a becsapódásnak.

A 2024 YR-4 jelzésű kisbolygó két évvel ezelőtt azzal vált hírhedtté, hogy 2032-ben becsapódhat a Földbe. Ennek ugyan mindössze 2 százaléknyi esélye volt, de a tudósok mégis nagyon aggódtak miatta. Később kiderült, hogy a bolygónkkal való ütközés lehetősége gyakorlatilag nullának tekinthető, ellenben van esély arra, hogy a Holdba csapódjon.

„Egy 60 méteres szikla körülbelül akkor mint egy 20 emeletes ház. A legfrissebb számítások pedig azt mutatják, hogy nagyjából 4,6 százalék esélye van a Holdunkkal való ütközésnek. Ha bekövetkezik ez a becsapódás, akkor egy nagyjából 6-7 megatonna erejű robbanás várható” – ismertette Kiss László csillagász. Ugyanis a hirtelen lefékeződő kisbolygó mozgási energiája olyan mintha egy hidrogénbomba robbanását szimulálná. Ennek eredményeképpen – a kínai tudósok számításai szerint – egy nagyjából

egy kilométeres átmérőjű új kráter keletkezne a Holdon.

A HunRen Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója azt is elmondta, hogy a kirepülő anyagfelhőnek egy része visszahullana a Holdra. Ez akkor jelentene nagy veszélyt, ha 2032-ben már űrhajósok dolgoznának egy holdbázison. Kiss László szerint nekik elemi fontosságú lenne, hogy időben értesüljenek, hullik-e valami kő az égből, vagy sem.

Ugyanakkor a kínai csillagászok azt is kiszámolták, hogy a Holdból kirobbanó anyag egy jelentős része a Föld felé is szétszóródhat. Ez rendkívül látványos meteoresőt eredményezne és fényes tűzgömbökként bevilágítanák karácsonyra az eget. A szakértő arra hívta fel a figyelmet, hogy az ütközés 4,6 százalékos valószínűsége azért elég komoly esélynek tekinthető. Mindenesetre Kiss László azt mondta, hogy biztosat majd csak 2028-ban tudhatunk, mert a kisbolygó akkor lesz ismét közel a Földhöz.

Két év múlva nyílik majd lehetőség arra, hogy az eddigieknél pontosabban határozhassuk meg a pályáját, az átmérőjét, a tömegét és a sűrűségét.

„Ha akkor azt látjuk, hogy 100 százalékos a 2032-es holdi becsapódás esélye, akkor elgondolkozhatunk azon, hogy nem akarjuk-e esetleg eltéríteni ütközési pályáról. Mert lehet, hogy több kárt okozna az ütközéssel járó hatalmas robbanás a Hold felszínén, mint amekkora tudományos érdekességet jelentene” – magyarázta Kiss László.

Arra akérdésre, hogy az eltérítést úgy kell-e elképzelnünk, mint ahogy azt a nagyszabású hollywoodi mozifilmekben látni, a HunRen Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója azt mondta, hogy egy ekkora égitest néhány nagyobb termonukleáris töltettel megsemmisíthető, de legalábbis kilökhető a pályájáról. Kiss László ugyanakkor kevés esélyt lát arra, hogy 2030-ig megépüljön egy emberek lakta, állandó holdbázis, ezért annak védelme nem indokolna egy ilyen beavatkozást. E

llenben ha kiderülne, hogy a robbanás által kiszakított kőzet egy része veszélyeztetné a Földünk körül keringő űrobjektumokat, műholdakat, űrállomásokat, akkor döntés születhet a megsemmisítésről. „Erről azonban majd csak két év múlva, a 2028-as megfigyelések alapján tudunk határozni, mert akkor lehet már pontosítani az égitest mozgását.”

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudomány    Pusztító erejű robbanás a Holdon? – megszólalt Kiss László csillagász

kiss lászló

aszteroida

hold

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Molnár Martin: 2030 környékén tervezem a Forma–1-es debütálásomat

Molnár Martin: 2030 környékén tervezem a Forma–1-es debütálásomat

Több mint száz lóerővel erősebbek az autók, jóval nagyobbak a szárnyak és a leszorító erő is, de nagyon élvezetes a közös munka – mondta az InfoRádióban a 17 éves autóversenyző, aki feljebb lépett a brit Forma–4-ből, és idén már a GB3-bajnokságban láthatjuk. Mint fogalmazott, az a célja, hogy minél többször dobogóra állhason az idei futamokon. Wéber Gábor F1-es kommentátor szerint eddig nagyon profin menedzselt volt Molnár Martin karrierje, de rendkívül rögös út vár rá.
Azt hihetnénk, most aztán elég csapadék esett, pedig... íme a számok

Azt hihetnénk, most aztán elég csapadék esett, pedig... íme a számok

Nem esett elég hó a talaj mélyebb rétegeinek feltöltődéséhez, de a tavaszi aszályt némiképpen enyhítheti ez a csapadék – mondta az InfoRádióban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Környezeti Fenntarthatósági Intézetének vezetője. Bíró Tibor egyetemi tanár szerint viszont tavaszi árvíz sem várható.
 

Északról mínusz 20 fok közeleg, kérdés, hogy ideér-e, meglátjuk

Medveles: folytatódik-e a hideg tél? Most minden szem Micire és Ursulára szegeződik

VIDEÓ
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.02. hétfő, 18:00
Tárnok Balázs
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Holnaptól újabb támogatási program indul, több millió forinthoz lehet hozzájutni

Holnaptól újabb támogatási program indul, több millió forinthoz lehet hozzájutni

Hétfőn 10 órakor elindul az Otthoni Energiatároló Program pályázati szakasza, a jelentkezők 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphatnak korszerű akkumulátor telepítéséhez - közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára Facebook-oldalán vasárnap.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mikor és hol lesz a Mihály napi vásár Debrecen területén? Nem marad el a Mihály napi vásár 2026-ban sem - Itt van minden fontos tudnivaló, program egy helyen

Mikor és hol lesz a Mihály napi vásár Debrecen területén? Nem marad el a Mihály napi vásár 2026-ban sem - Itt van minden fontos tudnivaló, program egy helyen

A Mihály napi vásár 2026-os időpontja azért lehet kérdés, mert amíg korábban évente két vásárt rendezett Debrecen, már tavaly is csak a Debreceni Tavaszi Nagyvásárt tartották meg.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Second Epstein victim claims she was sent to UK for sex with Andrew, lawyer says

Second Epstein victim claims she was sent to UK for sex with Andrew, lawyer says

The woman, then in her 20s, says the alleged encounter happened at Royal Lodge in 2010.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 1. 07:30
A légi közlekedés egyik legnagyobb gondjára találhattak megoldást
2026. február 1. 06:35
Van az étrendnél és a mozgásnál is fontosabb, ha hosszú életet szeretne
×
×
×
×