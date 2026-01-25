Kőeső esett Hawaii-on

Az Infostartnak Dr. Harangi Szabolcs, geológus-vulkanológus küldött beszámolót. az MTA rendes tagja azt írta, hogy bődületes, elképesztő, túlvilági, pokoli, hátborzongató, elbűvölő - sok jelzőt lehet összeszedni a szombati, az eddigi egyik legintenzívebb lávaszökőkút kitörés kapcsán.

A Halema'uma'u kráter két kürtőjéből irtózatos erővel zúdultak ki a magmahabból szétrobbant lávacafatok. A 41. kitörési fázist számos földrengésraj előzte meg, ami miatt felvetődött, hogy esetleg megváltozhat a kitörés jellege. Egyelőre ez még nem történt meg,

több mint 8 órán keresztül tartott a káprázatos vulkánkitörés,

az egymás mellett lévő két lávaszökőkút magassága elérte az 500 métert, a vulkáni hamufelhő több kilométer magasba emelkedett.

A kráter környékén záporoztak a lehulló, néhány centiméteres bazalt lapilli darabok, valamint a magmahab hirtelen megszilárdulásával létrejött, szivacs-megjelenésű, 5–10 centiméteres reticulit darabok. Távolabb, így a 40 kilométer távolságban lévő Hilo településen vulkáni hamueső esett. Habár a „kőeső” borzalmasnak hangzik, tragédia nem történt, nem volt katasztrófa. Ezek kis sűrűségű, könnyed kőzetdarabkák, azonban anyaguk kőzetüveg, így éles felszínük okozott néhány karcolást kitett bőrön, szélvédőkön.

Tudományos magyarázat

A lávaszökőkút kitörést a felszín alatt felhabzó magma okozza, azaz a kürtőcsatornában gázbuborékokban gazdag bazaltos magma nyomul fel, a gázbuborékok belső nyomása aztán a felszínközelben erőteljes robbanással szakítja szét a magmát. Az izzó lávacafatok 200–500 kilométer/óra sebességgel zúdulnak ki és jutnak néhány száz méter magasba. A kisebbek még ennél is magasabbra repülnek, majd az uralkodó szél ezeket tovasodorja és okoz távolabb is vulkáni hamuesőt. A csúcsidőben másodpercenként 800 köbméter magma robbant ki a kürtőkből, összesen összesen 11 millió köbméter láva terült szét bő 8 óra alatt és borította be a krátertalp mintegy 85 százalékát.

A Halema’uma’u kráter környékén szinte földöntúli látványt okoztak a vörösen izzó lávaszökőkutak, valamint a vulkáni gázok, a lepotyogó vulkáni törmelékek által felvert por és a nap fénye, mindez sárga, szürke, narancs, vörös, fekete színekbe borították a térséget.

A jelentős mennyiségű magma kitörése után a felszín néhány centimétert visszazökkent, de most már újra emelkedik, ami utal arra, hogy a sekély mélységben lévő magmatározóban elindult az előkészület a 42. kitörésre, ami 1–2 hét múlva történhet.