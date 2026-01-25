ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.28
usd:
323.39
bux:
125061.81
2026. január 25. vasárnap Pál
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az amerikai földtani intézet (USGS) által közreadott 2025. augusztus 22-i képen lávát lövell ki a Kilauea tűzhányó Halemaumau krátere a hawaii Nagy-szigeten lévő Hawaii Vulkán Nemzeti Parkban.
Nyitókép: MTI/EPA/USGS/M. Zoeller

Kőeső esett Hawaii-on

Infostart

A Kilauea vulkáni területen lévő Halema’uma’u kráterben 2024. december 23-án kezdődött egy pulzáló, azaz kisebb szünetekkel elválasztott kitöréssorozat, aminek szombaton sorrendben már a 41. felvonása volt. A sziget keleti részén egész nap hulltak kisebb-nagyobb, akár néhány centiméteres nagyságot is elérő vulkáni kőzetdarabok, ami miatt utakat is le kellett zárni. Ezek a kőzetdarabkák két, 500 méter magasra felcsapó lávaszökőkútból származtak.

Az Infostartnak Dr. Harangi Szabolcs, geológus-vulkanológus küldött beszámolót. az MTA rendes tagja azt írta, hogy bődületes, elképesztő, túlvilági, pokoli, hátborzongató, elbűvölő - sok jelzőt lehet összeszedni a szombati, az eddigi egyik legintenzívebb lávaszökőkút kitörés kapcsán.

A Halema'uma'u kráter két kürtőjéből irtózatos erővel zúdultak ki a magmahabból szétrobbant lávacafatok. A 41. kitörési fázist számos földrengésraj előzte meg, ami miatt felvetődött, hogy esetleg megváltozhat a kitörés jellege. Egyelőre ez még nem történt meg,

több mint 8 órán keresztül tartott a káprázatos vulkánkitörés,

az egymás mellett lévő két lávaszökőkút magassága elérte az 500 métert, a vulkáni hamufelhő több kilométer magasba emelkedett.

A kráter környékén záporoztak a lehulló, néhány centiméteres bazalt lapilli darabok, valamint a magmahab hirtelen megszilárdulásával létrejött, szivacs-megjelenésű, 5–10 centiméteres reticulit darabok. Távolabb, így a 40 kilométer távolságban lévő Hilo településen vulkáni hamueső esett. Habár a „kőeső” borzalmasnak hangzik, tragédia nem történt, nem volt katasztrófa. Ezek kis sűrűségű, könnyed kőzetdarabkák, azonban anyaguk kőzetüveg, így éles felszínük okozott néhány karcolást kitett bőrön, szélvédőkön.

Tudományos magyarázat

A lávaszökőkút kitörést a felszín alatt felhabzó magma okozza, azaz a kürtőcsatornában gázbuborékokban gazdag bazaltos magma nyomul fel, a gázbuborékok belső nyomása aztán a felszínközelben erőteljes robbanással szakítja szét a magmát. Az izzó lávacafatok 200–500 kilométer/óra sebességgel zúdulnak ki és jutnak néhány száz méter magasba. A kisebbek még ennél is magasabbra repülnek, majd az uralkodó szél ezeket tovasodorja és okoz távolabb is vulkáni hamuesőt. A csúcsidőben másodpercenként 800 köbméter magma robbant ki a kürtőkből, összesen összesen 11 millió köbméter láva terült szét bő 8 óra alatt és borította be a krátertalp mintegy 85 százalékát.

A Halema’uma’u kráter környékén szinte földöntúli látványt okoztak a vörösen izzó lávaszökőkutak, valamint a vulkáni gázok, a lepotyogó vulkáni törmelékek által felvert por és a nap fénye, mindez sárga, szürke, narancs, vörös, fekete színekbe borították a térséget.

A jelentős mennyiségű magma kitörése után a felszín néhány centimétert visszazökkent, de most már újra emelkedik, ami utal arra, hogy a sekély mélységben lévő magmatározóban elindult az előkészület a 42. kitörésre, ami 1–2 hét múlva történhet.

Kezdőlap    Tudomány    Kőeső esett Hawaii-on

vulkán

geológia

hawaii

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szerbia–Magyarország 9:6
Eb-döntő élőben

Szerbia–Magyarország 9:6
A Varga Zsolt által irányított magyar férfi vízilabda-válogatott a házigazda szerbekkel találkozik az Európa-bajnokság döntőjében. A csoportszakaszban találkozott már a két csapat, akkor a szerbek nyertek.
Kőeső esett Hawaii-on

Kőeső esett Hawaii-on

A Kilauea vulkáni területen lévő Halema’uma’u kráterben 2024. december 23-án kezdődött egy pulzáló, azaz kisebb szünetekkel elválasztott kitöréssorozat, aminek szombaton sorrendben már a 41. felvonása volt. A sziget keleti részén egész nap hulltak kisebb-nagyobb, akár néhány centiméteres nagyságot is elérő vulkáni kőzetdarabok, ami miatt utakat is le kellett zárni. Ezek a kőzetdarabkák két, 500 méter magasra felcsapó lávaszökőkútból származtak.
VIDEÓ
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.26. hétfő, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Folytatódnak a béketárgyalások, északon nyomulnak az orosz katonák - Vasárnapi híreink az ukrán frontról percről percre

Folytatódnak a béketárgyalások, északon nyomulnak az orosz katonák - Vasárnapi híreink az ukrán frontról percről percre

A hétvégén véget ért az első háromoldalú béketárgyalás Abu Dzsabiban Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok közt, a folytatás február 1-jén várható. Oroszország közben a szárazföldön támadásba lendült: Kosztantynivka, Huljajpole térségében heves harcok dúlnak, északon, Harkiv megyében pedig Vovcsanszk térségében indult offenzíva. Az orosz csapásmérő erők továbbra is intenzív támadás alatt tartják az ukrán áramellátó rendszert, Kijevben a fűtésrendszerrel, ivóvízellátással is gondok vannak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború vasárnapi fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Havazás és jégeső bénítja meg az országot: most jön a hideg java

Havazás és jégeső bénítja meg az országot: most jön a hideg java

Az ország déli államaiban már vasárnap reggel több mint 600 ezer háztartás maradt áram nélkül, és a hatóságok arra számítanak, hogy ez a szám meghaladhatja az egymilliót.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
This is an inflection point, says Walz as he urges Trump to remove agents after Minnesota shooting

This is an inflection point, says Walz as he urges Trump to remove agents after Minnesota shooting

Alex Pretti, a 37-year-old nurse, was killed by federal officers in Minneapolis on Saturday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 25. 08:00
Kiderült, mi okozhatja a telefonfüggőséget, ami testileg-szellemileg megtör minket
2026. január 25. 07:33
2000 éves titkok bukkantak elő Pompeji falain
×
×
×
×