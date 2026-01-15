ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (k), Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus (j) és Réti Gergely moderátor (b) a Mathias Corvinus Collegium (MCC) új szegedi központjának átadóünnepségén tartott pódiumbeszélgetésen 2025. március 7-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

MCC: az új Ifjúsági Stratégia még idén az Országgyűlés elé kerülhet

Infostart / InfoRádió - Domanits András

A korábbi évekhez hasonlóan az MCC Ifjúságkutató Intézet 2025-re vonatkozóan is elkészítette az „Ifjúság’25 – jelentés az ifjúságügyről” címre keresztelt tanulmánykötetét. Réti Gergely, a kötet társszerkesztője, az intézet ifjúságpolitikai szakértője az InfoRádióban elmondta, hogy idén kiemelt figyelmet kap az új, Nemzeti Ifjúsági Stratégiának az elkészítésé, ami az Országgyűlés elé kerülhet.

Az Ifjúsági jelentést az MCC intézete 2023 óta készíti el. A kötet minden fontos témára kitér, amelyek 2025-ben a fiatalokat érintették. A jelentést nemzetközi, Kárpát-medencei, valamint magyarországi fókusszal írták. A legfontosabb témakörök között a családügy és demográfia, az ifjúságügyi intézkedések, az oktatáspolitika, illetve a fiatalok és közélet ügy szerepel. Az első fejezet a 2025-ös témákat érinti, az utolsó pedig a jövőre koncentrál.

„Az Ifjúság’25 kötet 10 fejezetet tartalmaz: az első összefoglalja, hogy mik voltak 2025-nek a legfontosabb eseményei, az utolsó pedig a jövőbe tekint, igyekszik arra választ adni, hogy mi az, amit várunk a 2026-os esztendőtől” – mondta el az InfoRádiónak az ifjúságpolitikai szakértő.

Réti Gergely a kötet legfontosabb megállapításai között kiemelte, hogy a rendszerváltás óta nem látott léptékű otthonteremtési támogatást indított el a kormány az Otthon Start programmal. A kedvezményes hitel lehetőség 2025-ben indult, de továbbgyűrűzik 2026-ra. A kötet társszerkesztője emlékeztetett, hogy a 2024-25-ös tanévben bevezették a mobiltelefonok iskolai korlátozását és megemlítette az új, Nemzeti Ifjúsági Stratégiának az elkészítését is.

„A korábbi Ifjúsági stratégia 2024-ben hatályát vesztette, – amit még 2009-ben fogadott el a baloldali többségű országgyűlés – ezért szükségessé vált egy új, átfogó ifjúságügyi koncepciónak a megalkotására” – idézte fel Réti Gergely.

Mi vár idén a fiatalokra?

Az új ifjúsági stratégiának már a konkrét jogi előkészítése zajlik és még idén az országgyűlés elé kerül. 2026 a választások éve is lesz,

„valamivel több mint 1 millió 200 ezer fiatal, 30 éves kor alatti szavazókorú állampolgár vehet részt az országgyűlési választásokon”

– ismertette az MCC Ifjúságkutató Intézet ifjúságpolitikai szakértőjé. Végül jelezte: 2026 nagy kérdése még, hoggy megnyílnak-e a magyar hallgatók, illetve kutatók előtt az Erasmus+ vagy a Horizont kutatási, mobilitási programok, amiket még 2022 decemberében függesztett fel az Európai Bizottság a magyar egyetemek modell váltása, a közérdekű vagyonkezelő alapítványok összetétele miatt.

KAPCSOLÓDÓ HANG

MCC: az új Ifjúsági Stratégia még idén az Országgyűlés elé kerülhet

mcc

ifjúságkutató intézet

választás 2026

2026.01.16. péntek, 18:00
N. Rózsa Erzsébet
egyetemi tanár, Közel-Kelet-szakértő
