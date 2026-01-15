MCC: az új Ifjúsági Stratégia még idén az Országgyűlés elé kerülhet

Az Ifjúsági jelentést az MCC intézete 2023 óta készíti el. A kötet minden fontos témára kitér, amelyek 2025-ben a fiatalokat érintették. A jelentést nemzetközi, Kárpát-medencei, valamint magyarországi fókusszal írták. A legfontosabb témakörök között a családügy és demográfia, az ifjúságügyi intézkedések, az oktatáspolitika, illetve a fiatalok és közélet ügy szerepel. Az első fejezet a 2025-ös témákat érinti, az utolsó pedig a jövőre koncentrál.

„Az Ifjúság’25 kötet 10 fejezetet tartalmaz: az első összefoglalja, hogy mik voltak 2025-nek a legfontosabb eseményei, az utolsó pedig a jövőbe tekint, igyekszik arra választ adni, hogy mi az, amit várunk a 2026-os esztendőtől” – mondta el az InfoRádiónak az ifjúságpolitikai szakértő.

Réti Gergely a kötet legfontosabb megállapításai között kiemelte, hogy a rendszerváltás óta nem látott léptékű otthonteremtési támogatást indított el a kormány az Otthon Start programmal. A kedvezményes hitel lehetőség 2025-ben indult, de továbbgyűrűzik 2026-ra. A kötet társszerkesztője emlékeztetett, hogy a 2024-25-ös tanévben bevezették a mobiltelefonok iskolai korlátozását és megemlítette az új, Nemzeti Ifjúsági Stratégiának az elkészítését is.

„A korábbi Ifjúsági stratégia 2024-ben hatályát vesztette, – amit még 2009-ben fogadott el a baloldali többségű országgyűlés – ezért szükségessé vált egy új, átfogó ifjúságügyi koncepciónak a megalkotására” – idézte fel Réti Gergely.

Mi vár idén a fiatalokra?

Az új ifjúsági stratégiának már a konkrét jogi előkészítése zajlik és még idén az országgyűlés elé kerül. 2026 a választások éve is lesz,

„valamivel több mint 1 millió 200 ezer fiatal, 30 éves kor alatti szavazókorú állampolgár vehet részt az országgyűlési választásokon”

– ismertette az MCC Ifjúságkutató Intézet ifjúságpolitikai szakértőjé. Végül jelezte: 2026 nagy kérdése még, hoggy megnyílnak-e a magyar hallgatók, illetve kutatók előtt az Erasmus+ vagy a Horizont kutatási, mobilitási programok, amiket még 2022 decemberében függesztett fel az Európai Bizottság a magyar egyetemek modell váltása, a közérdekű vagyonkezelő alapítványok összetétele miatt.