Nyitókép: Unsplash.com

A 8000 lépéses gyaloglás mítosza a valóságban, avagy nem minden a távolság

Infostart

A napi lépésszám puszta növelésénél is fontosabb lehet a gyaloglás időtartama az egészségmegőrzés szempontjából – derült ki egy nagyszabású brit kutatásból, amelyet az Annals of Internal Medicine szakfolyóiratban tettek közzé.

A tanulmány 33 560, átlagosan 62 éves felnőtt adatait elemezte, akik a vizsgálat kezdetén nem szenvedtek szív- és érrendszeri vagy daganatos betegségben. A kutatók kifejezetten azokra az alacsony aktivitású emberekre fókuszáltak, akik naponta 8000-nél kevesebb lépést tesznek meg - írja a azcpjournals.com alapján egy magyar egészségügyi Facebook-oldal orvosa.

A 9,5 éves követési időszak eredményei szerint a halálozási és szívbetegségi kockázat jelentősen alacsonyabb azoknál, akik lépéseiket hosszabb, megszakítás nélküli szakaszokban teszik meg, szemben azokkal, akik sok rövid részletben mozognak.

A gyaloglási időtartam hatása a halálozási kockázatra

A kutatók négy csoportba sorolták a résztvevőket a folyamatos gyaloglás hossza alapján. Az elemzés kimutatta, hogy a halálozási kockázat a szakaszok hosszával arányosan csökkent:

  • 5 percnél rövidebb szakaszok: 4,36 százalékos kockázat.
  • 5–10 perces szakaszok: 1,83 százalékos kockázat.
  • 10–15 perces szakaszok: 0,84 százalékos kockázat.
  • 15 percnél hosszabb szakaszok: 0,80 százalékos kockázat.

Kiemelkedő védelem a szívnek

A szív- és érrendszeri megbetegedések tekintetében még látványosabb az összefüggés. Míg a legrövidebb etapokban sétálóknál 13,03 százalékos kockázatot mértek, addig a legalább 15 percig egyhuzamban gyalogolók körében ez az érték mindössze 4,39 százalék volt.

A szakértők hangsúlyozták, hogy a leginaktívabb, napi 5000 lépésnél is kevesebbet mozgó emberek számára a hosszabb sétákra való összpontosítás kiemelt hatékonyságú egészségjavító módszer lehet, akár a napi össz-lépésszám emelése nélkül is.

