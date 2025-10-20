ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Titán helyett arany: rendhagyó beavatkozás a pécsi szívklinikán

Infostart / MTI

Az országban elsőként ültettek be személyre szabott, aranybevonatú pacemakert a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ (PTE KK) Szívgyógyászati Klinikáján.

A felsőoktatási intézmény közleménye szerint a különleges beavatkozásra azért volt szükség, mert a páciens a hagyományos, titánt tartalmazó generátorral szemben túlérzékenységi reakciót mutatott. A titánérzékenység egy rendkívül ritka állapot, amelynek kapcsán a szervezet allergiás reakcióval reagál a beültetett eszközzel szemben – hívták fel a figyelmet.

Az aranybevonatú pacemaker-generátort részletes kivizsgálást követően egyedileg, a beteg alapbetegségének megfelelően gyártották le, ugyanis ilyen eszköz nem érhető el a piacon.

Közölték, hogy a nemzetközi szakirodalomban is csak elenyésző számú hasonló beavatkozásról számoltak be ezidáig, Magyarországon pedig első alkalommal került sor ilyen eszköz beültetésére.

A pacemaker-generátor nem csak összetétele miatt számít különlegesnek, hanem jól példázza azt is, hogy a modern orvoslás egyre inkább a személyre szabott ellátás irányba halad – hívták fel a figyelmet a közleményben.

