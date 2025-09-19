Régészek olyan ősi múmiákat találtak, amik átírhatják az emberi történelmet

Egy ausztrál és kínai kutatók által frissen publikált tanulmányt, hogy a vadászó-gyűjtögető csoportok Dél-Kínában és Délkelet-Ázsiában nagyjából 12 000-4000 évvel ezelőtt már alkalmazták a holttestek alacsony hőmérsékletű füstöléses szárítását, az egyes lelőhelyeken talált maradványok pedig jó eséllyel 14 000 évesek lehetnek – írja az Interesting Engineering cikke nyomán a hvg.hu.

A Proceedings of the National Academy Sciences című tudományos folyóiratban megjelent publikációból kiderül, hogy a régészek tucatnyi, a pre-neolitikum időszakából származó temetkezést vizsgáltak meg, amelyekben a holttesteket szorosan összegömbölyödve vagy guggolva helyezték el. A testeken sok esetben égés nyomai voltak láthatók, ami a kutatók szerint arra utal, hogy abban a korban a holttesteket nem frissen temették el, hanem az említett füstöléses módszerrel kiszárították.

A laboratóriumi vizsgálatok a csontokban olyan molekuláris változásokat tártak fel, amelyek összhangban vannak a viszonylag alacsony intenzitású hőnek való kitettséggel, mintsem a magas hőfokú égetéssel.

Az eddig ismert legrégebbi múmiákra Észak-Chilében bukkantak rá, és körülbelül 7000 évesek voltak, az ókori Egyiptomból pedig körülbelül 4500 évvel ezelőttről származnak a legrégebbi konzervált emberi maradványok.

Az Ausztrál Nemzeti Egyetem tudósa, a tanulmány vezető szerzője, Hsiao-chun Hung szerint három hónapot vehetett igénybe a mumifikálás folyamata, melynek során lassan, alacsony hőfokon kezelték az elhunyt testét. Ez jelentős hasonlóságot mutat az új-guineai Dani közösség egykori és még ma is fellelhető szokásához, amely során hasonló módon kezelik a holttesteket a temetési szertartás részeként.

Ha helytálló a leletek értelmezése, az azt jelenti, hogy a mesterséges mumifikáció több ezer évvel régebbi szokás, mint azt a dél-amerikai chinchorro múmiák és az egyiptomi balzsamozási hagyományok alapján eddig datálták.

A kutatók most azt próbálják meg kideríteni, hogy a füstöléses szárítás általánosan fordult-e elő a területen, valamint a holttestek pontos korát is igyekeznek meghatározni.