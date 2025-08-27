ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Új fogyókúrás gyógyszer a láthatáron: köröket ver minden eddigi készítményre?

Infostart

Az új készítmény ugyanazon az elven működik, mint a korábbiak, viszont olcsóbb, könnyebben gyártható és még hatékonyabb is a fejlesztők szerint.

Az Ozempic, a Wegovy és több más, fogyást segítő szer rendkívül népszerű lett az elmúlt években. Ezeket a szemaglutid-alapú készítményeket eredetileg a cukorbetegség kezelésére fejlesztették ki, ám időközben kiderült, hogy hatékonyak az elhízás ellen is – írja a hvg.hu.

A Science Alert beszámolója szerint viszont most egy új, III. fázisú klinikai vizsgálat egy új, hasonló elven működő kezelésre irányítja a figyelmet, mely még eredményesebben segítheti a fogyást. A szemaglutidhoz hasonlóan ez, az úgynevezett ecnoglutid is GLP-1 receptor agonista, avagy ez is a szervezet természetes GLP-1-hormonját utánozza. Ezzel pedig fokozza az inzulintermelést, csökkentve az étvágyat, valamint lassítva az emésztést, hogy szabályozza a vércukorszintet.

A kínai kutatás eredményei alapján az ecnoglutid legalább olyan jól, vagy jobban teljesített, mint egy másik, GLP-1-alapú megközelítés, a dulaglutid. Az teszi még érdekesebbé, hogy úgy tervezték, hogy aktiválja az úgynevezett cAMP-útvonaslat. Ez kulcsfontosságú a GLP-1 előnyeinek kiaknázásához, és az ecnoglutid ezt úgy éri el, hogy más kémiai rendszerekre sincs hatással a szervezetben.

A The Lancet Diabetes & Endocrinology című tudományos lapban megjelent cikkben a kutatók kiemelik: az eredmények arra utalnak, hogy az ecnoglutid egy új kezelési módot kínálhat a 2-es típusú diabétesz terén.

Összesen 621 alanyt vontak be a vizsgálatba 18 és 75 éves kor között, mindannyian 2-es típusú cukorbetegségben szenvednek és metformint szedtek. A kutatók arra kérték őket, hogy egy éven át ecnoglutidot vagy dulaglutidot szedjenek heti egy alkalommal. Az eredmények alapján mindkettő hasonló mértékben csökkentette a vércukorszintet, ám az ecnoglutidot szedő személyek csaknem kétszer annyit fogytak, mint akik a másik készítményt szedték.

Ez alapján arra lehet következtetni, hogy az ecnoglutid lehet a hatékonyabb választás, ha fogyásról van szó, ráadásul könnyebben és olcsóbban gyártható, mint a már piacon lévő GLP-1-gyógyszerek. A következő vizsgálatok arra fókuszálnak majd, hogy a szemaglutid-alapú gyógyszerekhez viszonyítva mennyire hatékony az ecnoglutid.

