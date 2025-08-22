Mamutcsontba akadt a Tiszán egy csónakázó család

Kiváló állapotú, több tízezer éves mamutcsontra lelt a Tiszán csónakázva, Tiszaroff közelében egy család - írja Szoljon.hu. A nagy, fekete, jégkorszaki valamihez a rekordalacsony vízállás (283 cm) segítette hozzá a szerencsés kis csapatot.

A különleges lelet egy kifejlett, de még nem idős gyapjas mamuthoz tartozhatott.

A keresés nem volt persze teljesen tudattalan: Krizsán Sándor ősállatkutató évek óta figyelemmel kíséri a vízügyi adatok változását, és célzottan keresett olyan helyszínt, ahol a rekordalacsony víz fosszíliákat szabadíthat fel. Régóta vágyott egy ilyen fontos leletre, "vízitúrázni" feleségével és négy gyerekével érkezett; a sülyi strandtól gumicsónakkal mentek át a roffi partoldalra, ahol a folyó sodrása egy homokpadnál lelassult, a hordalék lerakódott. A csontdarab is.

A csontról kiderült, egy ereje teljében volt mamut 5. vagy 6. hátcsigolyája lehet.

A csont szélessége több mint 30 centiméter. A háti nyúlványból ugyan hiányzik egy 10-15 centiméteres rész, de így is lenyűgöző a mintegy 60 centiméter méretű csigolyacsont. A csigolyán különös vágásnyom is látható. Ez akár egy hajólapát okozta sérülés is lehet, de az sem zárható ki, hogy egy évezredekkel ezelőtti emberi eszköz hagyta rajta.

Magyarországon hetente akár száz mamutmaradvány is előkerül kavicsbányákból, de ezek gyakran fogak.

A jégkorszak idején a mamut elterjedt nagyemlős volt a Kárpát-medence területén. A Tisza ma is mert területén nyílt, füves puszták nyújtottak legelőt a mamutoknak.

A csont a tiszafüredi Kiss Pál Múzeumba kerül, de ott is tovább vizsgálják még, és a lelőhelyre is visszatérnek a szakemberek.

Krizsán Sándor a Duna, a Zagyva és a Dráva kavicsbányáiban gyűjtött korábban jégkorszaki maradványokat.