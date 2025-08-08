ARÉNA
Infostart.hu
2025. augusztus 8. péntek
Nyitókép: Unsplash.com

Milliók érzékeny információi kerültek veszélybe, sürgősen lépni kell

Infostart

Sürgősen frissíteni kell Dell laptopok millióit, veszélybe kerültek a felhasználók érzékeny információi, többek között a jelszavaik. Az érintetteket már tájékoztatták, a javításra azonban még várni kell.

Több millió Dell-notebookot kell sürgősen frissíteni, miután a márka közleményt adott ki arról, hogy hibát találtak az eszközökben. A Neowin beszámolója szerint a hiba forrása a készülékekben található Broadcom chip, pontosabban a BCM5820X lapkával van gond – számolt be az Index.

A közlemény szerint a Precision és Latitude sorozatú laptopokban található meg, és összesen öt biztonsági rést kell helyrehoznia a Dellnek:

  • CVE-2025-24311
  • CVE-2025-25215
  • CVE-2025-24922
  • CVE-2025-25050
  • CVE-2025-24919

Ezek a biztonsági rések mind érintik a beépített ControlVault3 funkciót, amely egy hardveralapú mechanizmus, és többek között érzékeny információk titkosítására használják: például jelszavak vagy biometrikus azonosítási módszerek. Ha ezek az adatok rossz kezekbe kerülnek, a távoli kódfuttatás is lehetővé válik a számukra.

Emlékeztetnek, hogy a hibák veszélyességi szintje nyolcas egy tízes skálán. A Dell szóvivője ugyanakkor közölte, hogy már korábban tájékoztatták az érintetteket a sebezhetőségről, viszont a javításra még várni kell. Hozzátette, hogy minél hamarabb frissíteni kell a laptopokat.

