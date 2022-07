Moonikin Campos parancsnok indul a történelmi Hold-küldetésre

Az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) jelenleg az Orion űrhajót készíti fel az augusztus 29-re tervezett startra, amelyet egy gigantikus rakétával (SLS) repítenek fel az űrbe. Az Artemis-1 küldetés még legénység nélkül indul, így egyelőre csak egy próbababát ültettek az Orion pilótafülkéjébe. A NASA "Moonikin Camposnak" nevezi, Arturo Campusra, a legendás Apollo-küldetés főmérnökére emlékezve - írta a hvg.hu.

Moonikin Campos "parancsnok" a NASA új, narancssárga, most tesztelésre kerülő szkafanderébe öltöztettek, és rögzítették a pilótaülésben. A bábu belsejében adatrögzítő szenzorokat helyeztek el, hogy mérjék az utaskabin gyorsulását, rázkódását, valamint a sugárzási szintet.

Commander Moonikin Campos was installed into @NASA_Orion ahead of the launch of #Artemis I. Named after Arturo Campos, a man who was instrumental to saving the Apollo 13 crew, he will measure vibrations and accelerations that future @NASAArtemis astronauts will experience. pic.twitter.com/jBJNYps1hl — NASA's Exploration Ground Systems (@NASAGroundSys) July 27, 2022