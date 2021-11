Majd akkor aggódhatunk, ha görög betűt kap a szlovák koronavírus-mutáció

Az AY.4.2 a delta variáns új változata, Szlovákiában nyolc fertőzöttnél mutatták ki, egyikük már be volt oltva. A szomszédos ország egészségügyi szakértői szerint ez az alvariáns 10-15 százalékkal fertőzőbb a deltánál, Rusvai Miklós szerint azonban ez egyelőre egyértelműen nem igazolódott be. Mint mondta, a szubvariáns már felbukkant az Egyesült Államok nyolc szövetségi államában, valamint több nyugat-európai országban, de eddig még a „hagyományos” delta variánst nem tudta kiszorítani. A virológus azt már más kérdésnek nevezte, ha csak lokálisan is, de Szlovákiában most a AY.4.2 tűnik a fertőzőbbnek.

Hogy a szlovák variáns nálunk vagy a környező országokban mennyire van jelen, azt viszont nem tudni, tette hozzá Rusvai Miklós. A régióban ugyanis nem folynak olyan kiterjedt mutánsfelismerési vizsgálatok, mint mondjuk Nyugat-Európában és Észak-Amerikában. Tehát lehet, hogy Magyarországon is jelen van már, csak eddig nem került kimutatásra – magyarázta.

Szlovákiában a lakosság átoltottsága még az 50 százalékot sem éri el, a feltételezések szerint azonban az alacsony átoltottság és a mutáns megjelenése között nincs összefüggés, hangsúlyozta a virológus hozzátéve: jelenleg az Egészségügyi Világszervezet (WHO), miután a vakcinák hatékonysága nem csökkent, a szubvariáns fokozott terjedőképessége pedig nem nyert még bizonyítást, az AY.4.2-t még a figyelemreméltó mutánsok közé sem sorolta be, vagyis még görög betűjelet sem kapott. „Az aggodalomra okot adó variánstól pedig még nagyon-nagyon messze van” – fogalmazott Rusvai Miklós.

A szakember hozzátette, a vakcinák az összes eddig ismert variáns, így a szlovák ellen is védelmet nyújtanak.

Nyitókép: Claudio Ventrella/Getty Images