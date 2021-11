Most startol az oltási akcióhét – íme minden tudnivaló

Az átoltottság növelése és a járvány megfékezése érdekében november elején oltási akcióhetet hirdetett a kormány november 22-vel kezdődően. Ezeken a napokon a korábbiaktól eltérően a koronavírus elleni védőoltáshoz nem szükséges előzetes regisztráció vagy időpontfoglalás, az ország 101 - megyei és városi - kórházi oltópontján érkezési sorrendben lehet választani az ott rendelkezésre álló vakcinafajták közül - első, második vagy harmadik oltás felvételére.

Az oltási akcióhéten a még oltatlan 12-17 éves gyermekek oltására is lehetőség van, ez esetben javasolt a szülői kíséret is az oltásra.

A kórházak - különösen Budapesten - megemelt kapacitással várják az oltakozni kívánókat hétfőtől vasárnapig reggel 7 és este 7 óra között, az érkezők regisztrációját helyben végzik el. (Azoknak, akik már korábban regisztráltak az interneten, továbbra is az időpontfoglalót javasolják, akár az első, akár az elmaradt második vagy a harmadik oltásukat akarják felvenni - így elkerülhetik a sorban állást.)

A kórházi oltópontokon a "startidőpontban" ötféle vakcina áll rendelkezésre:

Pfizer (mRNS)

Moderna (mRNS)

AstraZeneca (vektorvakcina)

Janssen (vektorvakcina)

Sinopharm (inaktivált vírust tartalmazó vakcina).

Az oltási akcióhét azzal is összefüggésben áll, hogy a munkáltatók számára a kormány lehetővé tette, hogy a munkavégzés feltételeként elvárja a védőoltás felvételét, ez pedig hirtelen akár nagy mennyiségű oltakozót is jelenthet a rendszernek. Egyes nagyobb cégeknél - ahol ez megszervezhető - maguk az üzemorvosok is be tudják adni a védőoltást, erről a munkáltató szolgál információval.

György István, az oltási munkacsoport vezetője az akcióhéttel kapcsolatban korábban azt is közölte, hogy

a harmadik, emlékeztető oltás mihamarabbi felvétele azért is fontos, mert míg a vírus korábbi variációja ellen nyolc-tíz hónapig is védettséget biztosított a vakcina, a delta variáns esetében már négy-hat hónap után jelentősen csökken az immunválasz.

Ugyanakkor az EESZT-n továbbra - tehát az akcióhéten - is lehetőség van regisztrálni az oltásra, és az időpontfoglaló is működik.

György István még arra is felhívta a figyelmet, hogy a reggel 7 és este 7 óra közötti "nyitvatartás" irányadó, ettől lehet eltérés, de a Koronavírus.gov.hu portálon minden aktuális dokumentum elérhető ITT (oltópontok listája és nyitva tartása; regisztrációs lap; hozzájáruló nyilatkozatok).

Dokumentumok, amelyeket vinni kell (vagy érdemes)

Az oltásra érkezőknek magukkal kell vinniük

személyi irataikat (személyi igazolvány, TAJ-kártya),

második és harmadik oltás esetén a korábbi oltást igazoló dokumentumokat .

. hozzájáruló nyilatkozatot, kitöltve. (Figyelem, kétféle típus van - a harmadik oltáshoz külön típust adnak, lásd a fenti linken.)

12-17 éves gyerekeknél vinni kell a fentieken túl szülői hozzájáruló nyilatkozatot is, kitöltve (letölthető e fenti linkről).

Első oltásra érkezők gyorsíthatnak, ha viszik a regisztrációs lapot, kitöltve (letölthető e fenti linkről).

Maszkot is kell viselni, ezt se felejtse otthon senki!

Oltások egymás után

Magyarországon a világviszonylatban is igen korán elkezdett oltási programnak köszönhetően a tavalyi év végétől igen gyorsan haladt az immunizáció, ám a lakosság bő felének legalább egyszeri beoltása után május végére lanyhult az oltakozási kedv, minden valószínűség szerint a szelídülő járványszámok hatására is. Harmadik oltást hazánkban a nyár vége óta lehet felvenni, hetente több mint százezer ember jelentkezett is érte, november eleje óta azonban már kétszázezer fölé is nőtt az emlékeztető (jellemzően harmadik) oltást is felvettek heti száma.

Magyarország a jelenlegi, 60 százalék fölötti átoltottságával az európai középmezőnyben található, Portugália és Spanyolország áll 80 százalék fölött, Szlovákia, Szerbia és Ukrajna 50 százalék alatt. (Az uniós országokban beadott vakcinák száma/típusa itt látható, az átoltottsági térképért pedig ide kell kattintani.) Mit kérjünk? A koronavírus elleni védőoltás felvétele előtt mindenkinek érdemes háziorvosával, kezelőorvosaival konzultálnia.



Az InfoRádió által megkérdezett Rusvai Miklós virológus a már kétszer beoltottaknak azt az üzenetet fogalmazta meg, hogy érdemes a "vakcinamixelés" felé fordulni, ami azt jelenti: aki mRNS-vakcinával (Pfizer, Moderna) kezdett, vektort (AstraZeneca, Janssen) kérjen harmadiknak

aki vektort kapott első kettőre, mRNS-sel folytassa

az inaktivált vírust tartalmazó oltás (Sinopharm) bármelyikre adható, mellékhatása is kevesebb

aki viszont két oltás után megfertőződött, a fertőzés után várhat fél évet a harmadik oltás felvételével, ilyenkor ugyanis nyálkahártya-immunitás is kialakul az érintett személynél más a harmadik oltás előtt. Harmadik oltást az kérhet, aki elmúlt 18 éves és már több mint 4 hónap eltelt a legutóbbi oltása óta.

