A Moderna már mutánsbiztos oltást tesztel

A dél-afrikai variánsnak az oltás hatását kikerülő tulajdonsága miatt készült el az a friss változat a Moderna mRNS-vakcinájából, amelyet most Amerikában az önkénteseknek beadnak Az Emory Egyetem kutatása a következő kérdésekre keresi a választ azon túl, hogy harmadik oltásként az új verziót beadva megvéd-e minket a vakcina a variánstól: lehet-e csak ebből a változatból adott két adaggal immunizálni az embereket, vagy egy régit egy új kövessen, esetleg keverjék egy adagban a kétféle oltást?

A nagy vakcinagyártók már mind fejlesztik azokat az oltásverziókat, amelyek remélhetően ez ellen a változat ellen is ugyanolyan hatásosak, mint az eredetileg globálisan elterjedttel szemben. A Pfizer is elkezdheti mutánsbiztos oltásának tesztjét: a cég ezt proaktív hozzáállásnak nevezi, amely

lehetővé teszi a vakcina gyors frissítését, ha a variánsok miatt kialakuló helyzet megköveteli.

Mind a Moderna, mind a Pfizer oltása a koronavírus tüskefehérjéjének segítségével dolgozik: ennek felismerésére tanítják meg a szervezetet. A tüskefehérje azon túl, hogy jellegzetes megjelenést ad a vírusnak, hisz el adja a felületén látható "koronát", azért felel, hogy a patogén testünk sejtjeihez tudjon kapcsolódni. Épp ezért lehetnek kritikusak és aggasztók azok a mutációk, amelyek a tüskefehérjén következnek be: hatást gyakorolhatnak a kialakult immunvédelemre, hiszen ha a betolakodó már másképp fest, nem biztos, hogy a szervezet felismeri, kiről van szó.

Jó hír a rosszban az, hogy

az mRNS-oltások nagyon könnyen és gyorsan frissíthetők:

egyszerűen csak ki kell cserélni bennük az eredeti tüskefehérje-mRNS-t a variáns mRNS-ére, és már működnek is. Mindezen túl szintén optimizmusra ad okot, hogy az immunitás nemcsak az antitestek nyújtotta védelemből áll – a sejtes immunitás is fontos, a T-sejtek pedig a dél-afrikai variánssal is hatékonyan veszik föl a harcot. Azt hogy mikor lesz szükség ténylegesen arra, hogy már csak átalakított oltást használjanak, a hospitalizációk számának megugrása jelezheti: az oltásoknak ugyanis a súlyos esetek és a halálozás gyakorlatilag nullára csökkentése a legnagyobb szuperereje. Ha ebből veszítenek, akkor már cselekedni kell.

A mostani tesztekben néhány száz önkéntes vesz részt: a kutatók arra kíváncsiak, okoz-e a változás bármilyen mellékhatást, illetve az ettől az oltástól kialakuló védelem lesz-e annyira robusztus, mint amilyen az alapoltástól.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/AP pool/Paul Sancya