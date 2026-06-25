Ünnepel Dél-Afrika, de mi köze Hugo Broosnak Clint Eastwoodhoz?

A FIFA-ranglista 60. helyezettje nagyon gyenge teljesítménnyel kezdte a tornát, kilenc emberrel a mérkőzést befejezve 2–0-ra kikapott Mexikótól. Hugo Broos, a veterán belga szövetségi kapitány a második mérkőzésre jobban összeszedte a csapatot, a csehek elleni 1–1-es döntetlen reményt adott a továbbjutásra.

Ehhez azonban le kellett győzni a találkozó előtt három ponttal álló, a FIFA-ranglistán huszonötödik koreaiakat. Unalmas első félidő után a másodikban Thapelo Maseko, a Mamelodi Sundowns csatára megszerezte a Bafana Bafana történetének egyik legfontosabb gólját.

„Beléptek a 32 közé – A Bafana hősei megdöbbentették Dél-Koreát és történelmet írtak” – írta a dél-afrikai Times Live.

A News24 már kicsit előretekint, legalábbis arra, hogy a legjobb 32 között a dél-afrikaiak Los Angelesben (Inglewoodban) játszanak majd a kanadaiakkal. A portál szerint a Bafana Bafana története hollywoodi filmért kiált, az első mérkőzése után az egész világ által lesajnált csapat továbbjutott a csoportjából. Mintegy ötleteket is ad a filmhez, a 74 éves Hugo Broosnak, például, olyasfajta szerepet szánna, mint amilyent Clint Eastwood játszott a maga rendezte Millió dolláros bébiben.

Broos egyébként, aki 2021 óta vezeti a dél-afrikai válogatottat, s már többször közel állt ahhoz, hogy távozzon, sajátos stílusban fogalmazta meg, hogy elhallgattatták kritikusaikat: „Kussoltattuk a nagyszájúakat!”

Aztán egy kicsit jobban kifejtette, mire gondolt: „„Nagyon büszke vagyok a csapatom teljesítményére, és azt hiszem, választ adtunk mindazoknak a nagyszájúaknak, akik azt gondolták az elmúlt hetekben, hogy változtatnunk kell valamit” – mondta dacosan.

Aztán kicsit elérzékenyült: „Már korábban is mondtam, hogy valószínűleg ezek a karrierem utolsó meccsei, azt hiszem, mindenki vagy minden edző erről álmodik. hogy egy karriert, mint az enyém így tudsz lezárni”.

Azt is mondta, hogy mindig is hitt a játékosaiban, a rájuk zúduló kemény kritikák ellenére. „Köztem, mint edző, és közöttük, mint játékosok között igen, talán van valami egyedi kapocs. Én vagyok az edző, de nem vagyok edző” – tette hozzá. – Azt hiszem, a barátjuk vagyok. Szóval a játékosok és köztem való kapcsolat nagyon jó.”