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Nyitókép: Pixabay

Hogy számolták ki? – 24 éves eltiltást kapott egy teniszező

Infostart / MTI

Stefan Milicevic szerb teniszező legjobb világranglistás helyezése az 1338. volt

Mérkőzések manipulálásáért 24 éves eltiltást kapott Stefan Milicevic szerb teniszező.

A sportág integritásáért felelős szervezet csütörtökön közölte, hogy a 29 éves játékos hat meccset bundázott meg, ebből öt a saját mérkőzése volt. Emellett további hat találkozó kimenetelét akarta befolyásolni 2022 és 2024 között, miközben másokat is rávett a szabályszegésre. Az ítélet értelmében 2050-ig nem versenyezhet, mellékbüntetésként pedig 70 ezer dollárt (22,7 millió forint) kell fizetnie.

Milicevic legjobb világranglistás helyezése az 1338. volt, és alsóbb rangú ITF-tornákon szerepelt.

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