Vinícius: „Egyetlen sértő szót sem mondtam a játékvezetőnek, ami indokolta volna a négy mérkőzésre szóló büntetést”

Az AS Roma elleni találkozóra mindössze néhány órával azután került sor, hogy a spanyol bajnokságban négy mérkőzésre szóló eltiltással sújtották, miután kiállították, amiért meghúzta egy ellenfele haját, és reklamált a játékvezetőnél. „Nem emlékszem, hogy más játékos kapott volna valaha is négy mérkőzésre szóló eltiltást” – mondta. „Csak el akartam mozdítani az utamból az előttem álló játékost, és véletlenül beleakadtam a hajába.”

„Ennyi történt – egy piros lap –, ezért lepődtem meg annyira. Egyetlen sértő szót sem mondtam a játékvezetőnek, ami indokolta volna a négy mérkőzésre szóló büntetést. De ha Viniről van szó, minden túl könnyen megy. Az ellenfél csapata mindig azt állítja, hogy jogos az ítélet, és a sajtó is ugyanezt teszi. Ezt értem. Azért vagyok itt, hogy folyamatosan fejlődjek és jobbá váljak, mert tudom, honnan jöttem, és mire vagyok képes.

Érthető, ha az ellenfél szurkolói kifütyülnek, hiszen az a dolgom, hogy gólt szerezzek a csapatuk ellen, de a játékvezetők hozzáállását nem értem. Láttam a statisztikákat: 500 szabálytalanságot követtek el ellenem, mégis mindössze öt piros lap született ezekből. Végül úgy tűnik, a sárga lapok mindig Vininek, a támadó játékosoknak jutnak. Meg kell védenünk azokat a futballistákat, akik pluszt adnak a játékhoz – mint például Lamine a Barcelonában vagy Julián az Atléticóban. A védők az egész mérkőzés alatt szabálytalankodhatnak velem szemben, mégis a végén én kapom a lapot.”

José Mourinho kifogásolta az eltiltás bejelentésének időzítését. „Normálisnak tartják, hogy egy spanyol csapat játékosa – aki épp egy fontos, a spanyol labdarúgás szempontjából is sorsdöntő mérkőzésre készül – mindössze két órával a kezdőrúgás előtt értesül arról, hogy négy mérkőzésre szóló eltiltást kapott?” – kérdezte a madridi csapat vezetőedzője. „Épp a buszon ültünk, és már majdnem megérkeztünk a stadionhoz, amikor kiderült a dolog… már semmi sem szent nekik, minden szégyenérzet nélkül cselekszenek.”

Vinícius – aki augusztus óta nem szerzett gólt a Madrid színeiben – az 59. percben hagyta el a pályát a csapat győzelemmel záruló mérkőzésén, éppen azelőtt, hogy az együttes 3–1-es hátrányból fordított volna. „Azon dolgozom, hogy a lehető leghamarabb visszanyerjem a legjobb formámat” – mondta Vinícius. „Tudom, hogy most nem vagyok a csúcson, de éltem már át ennél rosszabbat is; még akkor is kiálltam a klub mellett, amikor mások kételkedtek bennem. Ezért is írtam alá a hat évre szóló szerződéshosszabbítást. A jó forma vissza fog térni, és a gólok is jönnek majd újra. Ebben biztos vagyok, nem fér hozzá kétség. Azért vagyok itt, hogy segítsem a csapatot.”

A 26 éves játékos kisebbítette a Mourinho általi lecserélése miatti csalódottságának jelentőségét. „Természetes, hogy bosszús leszek, ha lecserélnek, hiszen minden egyes mérkőzésen játszani akarok – fogalmazott. – Tisztában vagyok a jelenlegi formámmal és a játékommal. Azért vagyok itt, hogy segítsem a csapatot; néha le kell jönni a pályáról, hogy mások is játéklehetőséget kapjanak, és megváltoztassák a mérkőzés dinamikáját.”

Még hozzáfűzte: „Kiváló a kapcsolatom Mourinhóval. Mindig őszinte velem. Persze, kicsit bosszús voltam, amikor ma lecserélt, de ez normális dolog. Végül igaza lett: a csapat játéka feljavult, és ez a legfontosabb.” Vinícius helyére Endrick állt be, aki a 85. percben egyenlített, majd a 90. percben Antonio Rüdiger megszerezte a győzelmet jelentő találatot a Madrid számára.