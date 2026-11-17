A brazil válogatott játékos ebben a szezonban 12 mérkőzésen lépett pályára José Mourinho Real Madridjában, ez idő alatt egy gólt szerzett és három gólpasszt osztott ki. A nyáron – mivel szerződése utolsó évébe lépett – szóba hozták a Premier League-bajnok Arsenallal, ám végül meghosszabbította megállapodását a Reallal.

A 26 éves játékos arról is beszélt, hogy a világbajnokság után – ahol Brazília a nyolcaddöntőben búcsúzott – nem edzett annyit, amennyit kellett volna.

„Nem hiszem, hogy a világbajnokság után olyan jól felkészültem volna, ahogy lehetett volna, mivel az a torna minden brazil számára rendkívül nagy hatással bírt” – mondta. – „Nem számítottunk arra, hogy ilyen korán kiesünk. Így a szabadságomat arra használtam fel, hogy jól érezzem magam, pihenjek, kikapcsolódjak, és több időt töltsek a családommal. Végül kevesebbet edzettem, mint az előző években. Ez hatással lehetett a szezonkezdésemre. Ráadásul a szerződéshosszabbításom körüli ügyek – tekintve, hogy tavaly nyáron rengeteg klub érdeklődött irántam – teljesen túlterheltek, akárcsak a Real Madridnál kialakult helyzet. De még nagyon hosszú a szezon.”

Októberben Vinicius piros lapot kapott sportszerűtlen viselkedés miatt, miután meghúzta a Villarreal középpályása, Nathan Saliba haját; az eset következtében négy mérkőzésre szóló eltiltást kapott. Távollétében a klub rekordigazolása, Yan Diomande élt a lehetőséggel a bal szélen, és négy gólt is szerzett.

Vinicius 2018-ban igazolt a Realhoz a brazil Flamengótól, és az elmúlt öt szezon mindegyikében több mint 20 gólt szerzett klubszinten. Mourinho csapata jelenleg a második helyen áll a La Ligában, három ponttal lemaradva riválisától, a Barcelonától; legközelebb szombaton lép pályára a bajnokságban, amikor a Celta Vigót fogadja.