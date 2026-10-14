ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.08
usd:
326.48
bux:
144606.07
2026. október 14. szerda Helén
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elnöke a 10. alkalommal rendezett America Business Forum (ABF) nemzetközi üzleti konferencián a miami Kaseya Center rendezvényközpontban 2025. november 5-én. Az idei ABF-fórumot az üzleti, sport-, kulturális és technológiai élet vezetõinek részvételével elõször tartják az Egyesült Államokban.
Nyitókép: MTI/EPA/Cristobal Herrera

Magyarországra is hullik majd a FIFA pénzesőjéből

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) a következő négy évben 6,35 milliárd dolláros (több mint 2000 milliárd forintos) szétosztását tervezi, amelyből minden tagszervezet legalább 25 millió dollárt (8,1 milliárd forintot) kap majd.

Az AP amerikai hírügynökség értesülése szerint a FIFA-nak a nyári világbajnokság pénzügyi sikere miatt lesz lehetősége arra, hogy az eredetileg tervezett 10 millió dolláros kifizetéshez képest az összeg két és félszeresét utalja át az országos szövetségeknek a következő négyéves időszakban.

A szervezet eredeti terve az volt, hogy 3,5 milliárd dollárt oszt majd szét, ám ennek végül közel dupláját oszthatja majd el annak köszönhetően, hogy az amerikai, kanadai és mexikói, 48 csapatos vb pénzügyi eredménye minden várakozást felülmúlt. A FIFA becslése alapján a 2022 és 2026 közötti bevétel 15 milliárd dollár lesz.

A FIFA-t vezető Gianni Infantino az elmúlt hónapokban ugyanakkor a támadások kereszttüzébe került, miután július végén közölte, a jövőbeli világbajnokságokat – a férfi és női, illetve a klub-vb-t – egy húszmilliárd dollár alaptőkéjű cég bevonásával rendezné meg, amelyben a nemzetközi szövetség lenne a többségi (70-80 százalékos) tulajdonos, a 211 tagszövetség pedig részesedéshez jutna. A FIFA-elnök három nappal később visszavonta a tervet, de a kritikusokat ez „nem hatotta meg”.

Az Európai (UEFA), az Ázsiai (AFC), valamint az Észak- és Közép-Amerikai (CONCACAF) Labdarúgó Szövetség közös, nyílt levélben bírálta az 56 éves vezetőt, akitől mások mellett Csányi Sándor, a magyar szövetség elnöke, a FIFA egyik alelnöke is megvonta a bizalmat augusztusban.

Most Infantino – az AP-nek nyilatkozók szerint – azzal is próbálja „kiengesztelni” haragosait a jövő évi elnökválasztás előtt, hogy az országoknak utalandó összegen felül a kontinentális szövetségek egyenként 99 millió dollárban részesülnek majd a közös kasszából.

Aleksander Ceferin, az UEFA vezetője kijelentette, az Infantino-terv szétzilálta a világ futballjának egységét. Az elnöknek ugyanakkor nem minden szövetség fordított hátat: az Arab Labdarúgó Szövetségek Uniója (UAFA) és az afrikai (CAF) konföderáció továbbra is támogatja Infantinót.

Az elnökválasztás március 18-án lesz Rabatban, az esetleges kihívóknak november 18-ig kell jelezniük indulási szándékukat.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Magyarországra is hullik majd a FIFA pénzesőjéből

labdarúgás

fifa

pénzosztás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Varga Mihály jegybankelnök a palamentben: vagyonmentésre irányuló lépéseket tettünk

Varga Mihály jegybankelnök a palamentben: vagyonmentésre irányuló lépéseket tettünk

A Magyar Nemzeti Bank vagyonmentési programjának keretében már több mint 100 milliárd forint elvesztését sikerült megakadályozni – mondta Varga Mihály, a jegybank elnöke az MNB 2025-ös beszámolójának parlamenti vitájában.
 

Kapitány István cáfolt: „egyetlen dologról mondtam le: a fizetésemről”

Végleg lezárult a december 24-ét övező vita, biztosan szabad lesz már idén is

Két napra eltűnik a Fidesz-KDNP – friss hírek Orbán Viktorról

Forsthoffer Ágnest támadás érte

Megkongatták a vészharangot a Tisza-kormány tervezete miatt a kereskedők

VIDEÓ
MMA - Közgyűlés után és átvilágítás előtt. Turi Attila, Inforádió, Aréna
Mit hoz és mit visz a vagyonadó? Butor Gábor és Fajcsák Gábor, Inforádió, Aréna
Nyer vagy veszít Budapest a kormánnyal kötött alkuval? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.14. szerda, 18:00
Cser-Palkovics András
a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke, Székesfehérvár polgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megérkezett a hét legfontosabb adata, meg is ütötték a forintot

Megérkezett a hét legfontosabb adata, meg is ütötték a forintot

Háromhetes csúcsra erősödött kedd este a forint az euróval szemben, miután némileg csökkent a globális kötvényekre nehezedő nyomás. A mai nap legfontosabb eseménye az amerikai szeptemberi inflációs adat megjelenése volt, ami a devizapiacokon is nagy fordulatot hozott.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Grönland cáfolta Donald Trump állításait: szó sincs a hatalmas olajkincs közeli kitermeléséről

Grönland cáfolta Donald Trump állításait: szó sincs a hatalmas olajkincs közeli kitermeléséről

Donald Trump szerint hamarosan megkezdődhet Grönland hatalmas olajkészleteinek tömeges kitermelése, a grönlandi kormányzat azonban cáfolta a híreket.

BBC
Business Sport Travel Science
Starlink restrictions affecting Ukraine's front line operations, Kyiv says

Starlink restrictions affecting Ukraine's front line operations, Kyiv says

Elon Musk's system allows Kyiv to protect Ukrainian skies and effectively guide drones to Russian targets.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 14. 13:12
Olimpia 2036: Magyarország erősségeit is felsorolta a nemzetközi igazgató
2026. október 14. 09:55
Nem szabadul az orosz tenisz
×
×