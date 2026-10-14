Magyarországra is hullik majd a FIFA pénzesőjéből

Az AP amerikai hírügynökség értesülése szerint a FIFA-nak a nyári világbajnokság pénzügyi sikere miatt lesz lehetősége arra, hogy az eredetileg tervezett 10 millió dolláros kifizetéshez képest az összeg két és félszeresét utalja át az országos szövetségeknek a következő négyéves időszakban.

A szervezet eredeti terve az volt, hogy 3,5 milliárd dollárt oszt majd szét, ám ennek végül közel dupláját oszthatja majd el annak köszönhetően, hogy az amerikai, kanadai és mexikói, 48 csapatos vb pénzügyi eredménye minden várakozást felülmúlt. A FIFA becslése alapján a 2022 és 2026 közötti bevétel 15 milliárd dollár lesz.

A FIFA-t vezető Gianni Infantino az elmúlt hónapokban ugyanakkor a támadások kereszttüzébe került, miután július végén közölte, a jövőbeli világbajnokságokat – a férfi és női, illetve a klub-vb-t – egy húszmilliárd dollár alaptőkéjű cég bevonásával rendezné meg, amelyben a nemzetközi szövetség lenne a többségi (70-80 százalékos) tulajdonos, a 211 tagszövetség pedig részesedéshez jutna. A FIFA-elnök három nappal később visszavonta a tervet, de a kritikusokat ez „nem hatotta meg”.

Az Európai (UEFA), az Ázsiai (AFC), valamint az Észak- és Közép-Amerikai (CONCACAF) Labdarúgó Szövetség közös, nyílt levélben bírálta az 56 éves vezetőt, akitől mások mellett Csányi Sándor, a magyar szövetség elnöke, a FIFA egyik alelnöke is megvonta a bizalmat augusztusban.

Most Infantino – az AP-nek nyilatkozók szerint – azzal is próbálja „kiengesztelni” haragosait a jövő évi elnökválasztás előtt, hogy az országoknak utalandó összegen felül a kontinentális szövetségek egyenként 99 millió dollárban részesülnek majd a közös kasszából.

Aleksander Ceferin, az UEFA vezetője kijelentette, az Infantino-terv szétzilálta a világ futballjának egységét. Az elnöknek ugyanakkor nem minden szövetség fordított hátat: az Arab Labdarúgó Szövetségek Uniója (UAFA) és az afrikai (CAF) konföderáció továbbra is támogatja Infantinót.

Az elnökválasztás március 18-án lesz Rabatban, az esetleges kihívóknak november 18-ig kell jelezniük indulási szándékukat.