UEFA-elnök: az Infantino-terv kudarca miatt magában a sportágban is megrendült a bizalom

Aleksander Ceferin, az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) elnöke szerint Gianni Infantino FIFA-elnök vitatott tervének összeomlását követően nem állt helyre a sportágba vetett bizalom, az ötlet pedig szétzilálta a világ futballjának egységességét.

A kontinentális szervezet szlovén vezetője először beszélt nyilvánosan azóta, hogy a nemzetközi szövetség elnöke előállt a magántőke bevonását célzó, FIFA-tornákat értékesítő javaslatával. Ceferin most a portugáliai Oeirasban szerdán rendezett sportági csúcstalálkozóra készített videós üzenetében úgy fogalmazott,

a sportágba vetett bizalom megtartásához elengedhetetlen volt „az egység, az átláthatóság és a játékot tágabb értelemben szolgáló irányítás”.

„Azonban nem mindenki helyezi a sportágat a saját ambíciói fölé. A közelmúltban ezt a három elengedhetetlen feltételt semmibe vették azok, akik arra esküdtek, hogy megvédik ezeket. Meglehet, hogy a világ labdarúgásának egységét szétziláló terv megszűnik, de az általa lerombolt bizalom nem állt helyre, s immár a mi feladatunk a helyreállítása” – fogalmazott Ceferin.

Az UEFA elnöke a videóban nem nevezte meg sem Infantinót, sem pedig a FIFA-t, de megjegyzései egyértelműen a nemzetközi szövetséget vezető svájci-olasz elnökre és elképzeléseire vonatkoztak. Infantino júliusban ismertette azt a többmilliárd dolláros tervét, amelynek értelmében magánbefektetőknek értékesítette volna a vb és más FIFA-tornák közvetítési és egyéb jogait. A heves tiltakozások, bojkottfenyegetések hatására végül visszavonta javaslatát, majd szeptember elején jelezte, hogy indulni kíván az elnöki posztért a jövő márciusi választáson.

„A futball nem eladó. Ez az az üzenet, amelyet az UEFA évek óta közvetít, és biztos vagyok abban, hogy a mostani találkozó is ezt képviseli majd”

– szólt a portugáliai tanácskozás résztvevőihez Ceferin. Hozzátette, azoknak, akik a sportágat irányítják, emlékezniük kell rá, hogy kiket szolgálnak.

„A labdarúgás biztonságban marad, ha a vezetők emlékezni tudnak arra, hogy kiknek az érdekében irányítják” – jelentette ki.

Az UEFA augusztus végén független vizsgálatot sürgetett Infantino tervével összefüggésben, és múlt héten csütörtökön hasonló követeléssel fordult a FIFA elnökéhez Debbie Hewitt, az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) elnöke és a FIFA alelnöke is.

Az ügy következményeként Csányi Sándor, a magyar szövetség elnöke, a FIFA egyik alelnöke augusztusban közölte, visszavonja támogatását Infantinótól.

A posztját 2016 óta betöltő Infantino hétfőn a FIFA Tanács tagjainak és a szervezet 211 tagszövetségi elnökének küldött levelében arra tett javaslatot, hogy egy külső fél vizsgálja felül a szervezet döntéshozatali folyamatait, valamint jelezte, ezek megerősítése érdekében konzultációt kezdeményez a konföderációkkal, a tagszövetségekkel és más érintett felekkel. A FIFA-tanács legközelebb október 15-én ülésezik.