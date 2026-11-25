A világ egyik legdrágább autókkal teli városában is megelégelték a hangoskodó autósokat: a dubaji rendőrség egyre szigorúbban lép fel a túlzott zajjal járó és az engedély nélküli átalakítások ellen. Összesen 218 járművet foglaltak le csak októberben, illetve 518 esetben szabtak ki bírságot – írja a The National News híradása nyomán a hvg.hu.

A rendőrök nem csak a szabálytalanul módosított kipufogórendszereket nézi, azokat is bünteti, akik szándékosan túráztatják a motort vagy hangos gyorsításokkal zavarják a lakóövezetek nyugalmát. Ehhez speciális zajérzékelő berendezéseket is bevetnek, amikből még többet terveznek kihelyezni a jövőben.

Ha valaki átlép a megengedett zajszintet, azt 200 dirham, átszámítva nagyjából 180 ezer forint büntetéssel és 12 büntetőponttal sújtják. Sőt, akár 30 napra le is foglalhatják a zajos járművet, amit utána 10 ezer dirham, azaz körülbelül 1 millió forint megfizetése után válthat csak ki a gazdája.