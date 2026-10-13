Újabb botrányba keveredett a FIFA elnöke

A hírek szerint Gianni Infantino a FIFA-elnökként járó szokásos javadalmazásán felül több millió dollárt kapott anélkül, hogy ezek az összegek megjelentek volna a szervezet éves jelentéseiben. Mindez a Times által közzétett vizsgálatból derült ki, amely feltárta az Egyesült Államokban rendezett 2026-os labdarúgó-világbajnokság szervezéséért felelős cégen keresztül teljesített kifizetéseket.

A nyilvánosságra hozott információk alapján Infantino kétféle juttatásban részesült: az egyiket a FIFA fizette Svájcban – és ez szerepelt is az éves pénzügyi beszámolókban –, a másikat pedig az FWC2026 US Inc. folyósította; ez utóbbi céget kifejezetten azért hozták létre, hogy kezelje a torna egyesült államokbeli szervezési feladatait. Ez a második jövedelemforrás nem szerepelt a FIFA nyilvános jelentésében.

A FIFA éves jelentése szerint a 2024-es pénzügyi évben Infantino 4,274 millió svájci frankot kapott. Emellett az FWC2026 US Inc. által az amerikai adóhatósághoz (IRS) benyújtott dokumentumok egy további, 1,76 millió dolláros kifizetést is rögzítenek.

A Times által idézett források szerint a sportvezető hasonló, vagy akár még nagyobb összegeket kapott 2025-ben és 2026-ban is.

A vizsgálat arra is utal, hogy a be nem vallott összegek egy részét az Infantino miami életvitelszerű tartózkodásával kapcsolatos kiadások fedezésére fordították a világbajnokság előkészületei idején. Ezek a költségek a hírek szerint magukban foglalták egy vízparti luxusvilla bérlését is, amelynek havi díja több tízezer dollárra rúgott.

A Times által összegyűjtött adatokból az is kiderül, hogy Mattias Grafström, a FIFA főtitkára nem részesült további kifizetésekben az FWC2026 részéről. Szintén nem kapott ilyen juttatást Victor Montagliani, a Concacaf elnöke sem, annak ellenére, hogy ő töltötte be a szervezőcég igazgatótanácsának elnöki tisztét.

Amikor a FIFA-t az Infantinónak folyósított kiegészítő kifizetésekről kérdezték, a szervezet nem tisztázta, miért nem szerepeltek ezek az összegek az éves jelentésben. S főleg nem adott választ a vizsgálat által felvetett központi kérdésre: miért nem tüntették fel a FIFA éves pénzügyi beszámolójában az amerikai cégen keresztül teljesített kifizetéseket?