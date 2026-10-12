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Szoboszlai Dominik és Marco Rossi szövetségi kapitány a Magyarország - Portugália labdarúgó világbajnoki selejtezõ mérkõzés után a Puskás Arénában 2025. szeptember 9-én. Magyarország - Portugália 2-3.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Az MLSZ is megszólalt Szoboszlai Dominikról

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Komoly terhelést követően, de sérülés nélkül tért vissza klubcsapatához Szoboszlai Dominik – közölte a Magyar Labdarúgó Szövetség. Andoni Iraola, a Liverpool vezetőedzője szerint ugyanakkor játékosának meghúzódott a combhajlító izma, nincs százszázalékos állapotban, ezért nem játszhatott vasárnap a Manchester City ellen.

Szoboszlai Dominik nem került be a Liverpool keretébe a Manchester City elleni, 3–0-ás vereséggel végződő Premier League-rangadón. Andoni Iraola a mérkőzés után a Sky Sportsnak nyilatkozva arról beszélt, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya túlterhelten tért vissza a nemzeti csapattól.

„Szoboszlai Dominik izomfeszüléssel, túlterheléssel tért vissza a magyar válogatottól” – fogalmazott a spanyol szakember, aki hozzátette: a középpályás az edzéseken szabadon mozgott, de némi fájdalmat továbbra is érzett. Andoni Iraola arra is kitért, hogy a csapatra sűrű program vár, tíz nap alatt négy mérkőzést kell lejátszania, ami jelentősen megnehezíti a játékosok regenerációját.

Az Index megkeresésére a Magyar Labdarúgó Szövetség is reagált Szoboszlai Dominik állapotával kapcsolatban. A szövetség megerősítette, hogy a középpályás komoly terhelésnek volt kitéve, hiszen mind a négy kiemelt fontosságú válogatott mérkőzésen pályára lépett, de azt állítják, hogy nem sérült meg.

„A Liverpool vezetőedzője által is említett fáradtság és terhelés jeleit már a válogatottnál is tapasztalta a szakmai stáb, hiszen a Grúzia elleni mérkőzésen pont emiatt cserélte le Szoboszlai Dominikot Marco Rossi, ugyanakkor a csapatkapitány komoly terhelést követően, de sérülés nélkül tért vissza klubcsapatához” – közölte az MLSZ.

Ezek után kérdéses, hogy az osztrák LASK otthonában sorra kerülő szerdai labdarúgó Bajnokok Ligája-mérkőzésen már játszhat-e Szoboszlai Dominik, vagy továbbra is a rehabilitáción lesz a hangsúly. A Premier League-ben a Liverpool legközelebb Londonban, a Brentford vendége lesz.

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