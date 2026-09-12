ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.55
usd:
313.44
bux:
152518.27
2026. szeptember 13. vasárnap Kornél
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A késõbbi gyõztes svájci Audrey Werro a nõi 800 méteres síkfutás eredményhirdetésén a budapesti Atlétikai Világdöntõn a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban 2026. szeptember 12-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Világraszóló eredmények szombaton az Atlétikai Világdöntőn

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A háromnapos verseny legsűrűbb és legintenzívebb versenynapját hozta az Atlétikai Világdöntő szombati programja a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. A nézők összesen 14 különböző futamot és ügyességi versenyt láthattak az atlétika legjobbjaival, ezek között 9 fináléban avattak Abszolút Bajnokot. Vasárnap folytatódnak a küzdelmek.

Sporttörténeti eredményeket láthatott a közönség szombaton: a női 100 méter döntőjében Melissa Jefferson-Wooden 10.62 másodperces szuperidővel – a sportág történetének hetedik leggyorsabb futásával – védte meg címét Julien Alfred előtt.

Férfi 400 méteren a botswanai Collen Kebinatshipi robbantott: 43.39-es elképesztő futásával – a sportág valaha futott ötödik legjobb idejével – hódította el az Abszolút Bajnoki címet.

Igazi csúcsrangadót rendeztek női 800 méteren, amelyben a svájci Audrey Werro rajt-cél győzelemmel (1:55.88) múlta felül Keely Hodgkinsont és Femke Broeders-Bolt, míg női rúdugrásban az amerikai Sandi Morris (4.90 m) nyert.

1500 méteren a lengyel Klaudia Kazimierska, 400-on Marileidy Paulino, női gerelyhajításban pedig a japán Haruka Kitaguchi (68.92 m) ünnepelhetett győzelmet.

Kitették a szívüket a versenypályára a világ legjobbjai között a magyar atléták is. A férfi 400 méter elitdöntőjében Molnár Attila hatalmas csatában, 45.10-es idővel a nyolcadik helyen zárt. Női 100 méteren az országos csúcstartó Takács Boglárka remekül helytállva 11.27-tel a 15. pozícióban fejezte be a világdöntőt, míg Mátó Sára női 400 méter gáton 57.05-ös futással az elődöntő kilencedik helyét szerezte meg.

A csúcsverseny méltó hátterét a lelátókon uralkodó hangulat adta. Szombaton hivatalosan is bejelentették a tripla telt házat, péntek és szombat után a vasárnapi zárónapra is elfogyott az összes jegy, így a három nap alatt több mint 60 ezer néző követi a helyszínen az első Atlétikai Világdöntőt – olvasható a szervezők közleményében.

Budapest, 2026. szeptember 12. A gyõztes amerikai Kenneth Bednarek (b) és Usain Bolt világ- és olimpiai bajnok jamaicai atléta a férfi 100 méteres síkfutás eredményhirdetésén után a budapesti Atlétikai Világdöntõn a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban 2026. szeptember 12-én. MTI/Illyés Tibor
A gyõztes amerikai Kenneth Bednarek (b) és Usain Bolt világ- és olimpiai bajnok jamaicai atléta a férfi 100 méteres síkfutás eredményhirdetésén után a budapesti Atlétikai Világdöntõn a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban 2026. szeptember 12-én. MTI/Illyés Tibor
Budapest, 2026. szeptember 12. Molnár Attila a férfi 400 méteres síkfutás döntõje után a budapesti Atlétikai Világdöntõn a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban 2026. szeptember 12-én. MTI/Vasvári Tamás
Molnár Attila a férfi 400 méteres síkfutás döntõje után a budapesti Atlétikai Világdöntõn a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban 2026. szeptember 12-én. MTI/Vasvári Tamás
Budapest, 2026. szeptember 12. A gyõztes lengyel Klaudia Kazimierska a nõi 1500 méteres síkfutás döntõjében a budapesti Atlétikai Világdöntõn a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban 2026. szeptember 12-én. MTI/Vasvári Tamás
A gyõztes lengyel Klaudia Kazimierska a nõi 1500 méteres síkfutás döntõjében a budapesti Atlétikai Világdöntõn a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban 2026. szeptember 12-én. MTI/Vasvári Tamás
Budapest, 2026. szeptember 12. A gyõztes amerikai Sandi Morris a nõi rúdugrás döntõjében a budapesti Atlétikai Világdöntõn a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban 2026. szeptember 12-én. MTI/Bodnár Boglárka
A gyõztes amerikai Sandi Morris a nõi rúdugrás döntõjében a budapesti Atlétikai Világdöntõn a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban 2026. szeptember 12-én. MTI/Bodnár Boglárka
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Világraszóló eredmények szombaton az Atlétikai Világdöntőn

budapest

atlétika

világdöntő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Világraszóló eredmények szombaton az Atlétikai Világdöntőn

Világraszóló eredmények szombaton az Atlétikai Világdöntőn

A háromnapos verseny legsűrűbb és legintenzívebb versenynapját hozta az Atlétikai Világdöntő szombati programja a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. A nézők összesen 14 különböző futamot és ügyességi versenyt láthattak az atlétika legjobbjaival, ezek között 9 fináléban avattak Abszolút Bajnokot. Vasárnap folytatódnak a küzdelmek.
 

Atlétikai Világdöntő – Bednarek és Jefferson-Wooden a leggyorsabb sprinter

Magyar Péter aggódik: „Ruff Bálint is kezd rákapni az országjárásra”

Magyar Péter aggódik: „Ruff Bálint is kezd rákapni az országjárásra”

Jó úton vagyunk afelé, hogy megfogjuk egymás kezét – jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök, a Tisza Párt elnöke őszi országjárásának első állomásán szombaton Veszprémben.
 

Forsthoffer Ágnes üzent: a Balatonra is nagyon figyelnek

Magyar Péter: azonnali gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány

„Megfélemlítés és az erőszak”: idézetek a gyermekvédelmi jelentésből

„Brutálisan kemény és szívszorító” a gyermekvédelemről szóló jelentés: itt olvasható

VIDEÓ
Hogyan lesz a vb-aranyból olimpiai bajnoki cím? Fejes Dániel, Inforádió, Aréna
Hogyan lesznek itt végre megfizethető lakások? Koji László, Inforádió, Aréna
0%-os áfa: tényleg olcsóbb lesz a gyógyszer? Hankó Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.14. hétfő, 18:00
Bendarzsevszkij Anton
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elon Musk és a techvezérek is vészféket húznának az MI fejlesztésben: közel kerültünk a katasztrófához

Elon Musk és a techvezérek is vészféket húznának az MI fejlesztésben: közel kerültünk a katasztrófához

A mesterségesintelligencia-iparág meghatározó szereplői szokatlan egyetértésben szólítottak fel az MI-fejlesztések ütemének lassítására, miután az elmúlt hét drámai figyelmeztetései – köztük egy OpenAI-ágensraj önálló kitörése és hackertámadása – a szélesebb közvélemény érdeklődésének középpontjába állították az MI-biztonság kérdését - jelentette a Financial Times.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Lassan tényleg búcsút inthetünk a bankkártyának? Meglepő, mennyire bíznak a fiatalok a mobilfizetésben

Lassan tényleg búcsút inthetünk a bankkártyának? Meglepő, mennyire bíznak a fiatalok a mobilfizetésben

A 19-29 évesek közel négyötöde már ugyanolyan biztonságosnak tartja a mobilfizetést, mint a bankkártyás fizetést.

BBC
Business Sport Travel Science
AI staff 'genuinely frightened' for humanity's future, ex-Anthropic researcher tells BBC

AI staff 'genuinely frightened' for humanity's future, ex-Anthropic researcher tells BBC

Jacob Coxon tells the BBC that there's a strong chance AI could end humanity if the rate of development is not reined in.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 12. 21:26
Atlétikai Világdöntő – Bednarek és Jefferson-Wooden a leggyorsabb sprinter
2026. szeptember 11. 22:23
Slusszpoénként háromszor is nekiment világcsúcsának Armand Duplantis
×
×