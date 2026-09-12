Világraszóló eredmények szombaton az Atlétikai Világdöntőn

Sporttörténeti eredményeket láthatott a közönség szombaton: a női 100 méter döntőjében Melissa Jefferson-Wooden 10.62 másodperces szuperidővel – a sportág történetének hetedik leggyorsabb futásával – védte meg címét Julien Alfred előtt.

Férfi 400 méteren a botswanai Collen Kebinatshipi robbantott: 43.39-es elképesztő futásával – a sportág valaha futott ötödik legjobb idejével – hódította el az Abszolút Bajnoki címet.

Igazi csúcsrangadót rendeztek női 800 méteren, amelyben a svájci Audrey Werro rajt-cél győzelemmel (1:55.88) múlta felül Keely Hodgkinsont és Femke Broeders-Bolt, míg női rúdugrásban az amerikai Sandi Morris (4.90 m) nyert.

1500 méteren a lengyel Klaudia Kazimierska, 400-on Marileidy Paulino, női gerelyhajításban pedig a japán Haruka Kitaguchi (68.92 m) ünnepelhetett győzelmet.

Kitették a szívüket a versenypályára a világ legjobbjai között a magyar atléták is. A férfi 400 méter elitdöntőjében Molnár Attila hatalmas csatában, 45.10-es idővel a nyolcadik helyen zárt. Női 100 méteren az országos csúcstartó Takács Boglárka remekül helytállva 11.27-tel a 15. pozícióban fejezte be a világdöntőt, míg Mátó Sára női 400 méter gáton 57.05-ös futással az elődöntő kilencedik helyét szerezte meg.

A csúcsverseny méltó hátterét a lelátókon uralkodó hangulat adta. Szombaton hivatalosan is bejelentették a tripla telt házat, péntek és szombat után a vasárnapi zárónapra is elfogyott az összes jegy, így a három nap alatt több mint 60 ezer néző követi a helyszínen az első Atlétikai Világdöntőt – olvasható a szervezők közleményében.

A gyõztes amerikai Kenneth Bednarek (b) és Usain Bolt világ- és olimpiai bajnok jamaicai atléta a férfi 100 méteres síkfutás eredményhirdetésén után a budapesti Atlétikai Világdöntõn a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban 2026. szeptember 12-én. MTI/Illyés Tibor

Molnár Attila a férfi 400 méteres síkfutás döntõje után a budapesti Atlétikai Világdöntõn a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban 2026. szeptember 12-én. MTI/Vasvári Tamás

A gyõztes lengyel Klaudia Kazimierska a nõi 1500 méteres síkfutás döntõjében a budapesti Atlétikai Világdöntõn a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban 2026. szeptember 12-én. MTI/Vasvári Tamás