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Az amerikai Melissa Jefferson-Wooden a nõi 100 méteres síkfutás eredményhirdetésén a budapesti Atlétikai Világdöntõn a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban 2026. szeptember 12-én.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Atlétikai Világdöntő – Bednarek és Jefferson-Wooden a leggyorsabb sprinter

Infostart / MTI

A férfiaknál Kenneth Bednarek, a nőknél pedig Melissa Jefferson-Wooden lett a bajnokok bajnoka 100 méteren a 10 millió dollár összdíjazású atlétikai Világdöntő szombati versenynapján a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban, ahol a győztesek 150 ezer dollárt nyertek.

Az első alkalommal sorra kerülő Ultimate Championshipen a második nap rendezték mindkét klasszikus vágtaversenyt, azaz ekkor dőlt el, ki a világ leggyorsabb férfi és női versenyzője. A nőknél az elődöntők a papírformát hozták, a legnagyobb esélyesek, a világbajnok amerikai Jefferson-Wooden, az olimpiai címvédő St. Lucia-i Julian Alfred, illetve a 2023-ban Budapesten vb-győztes, szintén amerikai Sha'Carri Richardsson egyaránt imponáló teljesítménnyel jutottak tovább.

A fináléban aztán Alfred és Jefferson-Wooden 70 méterig fej-fej mellett haladt, onnan viszont az amerikai talált még egy sebességi fokozatot, Alfred pedig lelassult, így Melissa Jefferson-Wooden nagy fölénnyel győzött, ráadásul a világ idei legjobbját jelentő 10.62 másodperces idővel. Alfred 10.74-gyel zárt, míg Richardsson 10.76-tal lett harmadik.

A férfiaknál a párizsi ötkarikás bajnok, Noah Lyles sérülése miatt a lelátótóról nézte – a legendás Usain Bolt társaságában – vetélytársai csatáját és láthatta, hogy az elődöntők során egyértelműen a vb-címvédő Oblique Seville volt a legmeggyőzőbb.

A jamaicai vágtázó azonban a döntőben már nem tudta ezt megismételni. A 200 kétszeres olimpiai ezüstérmese, az amerikai Kenneth Bednarek 20-30 méter után már elöl volt, s a táv második felében is uralta a versenyt, így végül 9.85 másodperces idővel, a második Seville-t öt századdal megelőzve diadalmaskodott.

A harmadik helyet a szintén amerikai Ronnie Baker szerezte meg (9.93 mp).

A nap egyik legjobban várt száma a női 800 méter volt, melyen a három európai sztárfutó, az Eb-győztes, világranglista-vezető Audrey Werro, az olimpiai bajnok Keely Hodgkinson és a 400 gát vb-címvédője, Femke Broeders-Bol csatájára és egy esetleges világcsúcsdöntésre várt mindenki.

Jarmilla Kratochvilova 1983-as rekordja (1:53.28 perc) ezúttal nem forgott veszélyben, az igazán kiélezett küzdelem pedig csak a célegyenesig tartott, mert ott a végig vezető svájci Werro volt a legerősebb, Hodgkinson és Broeders-Bol a második helyért volt versenyben, melyet a brit szerzett meg.

A női 1500 méter egészen remek csatát hozott, melynek végén nagy hajrában a lengyel Klaudia Kazmierska visszavágott a brit Georgia Hunter-Bellnek a birminghami Eb-n elszenvedett vereségéért.

Kiváló versenyt hozott a női rúdugrók és gerelyhajítók döntője is. Előbbiben hárman ugrottak 4,90 méterre, melyet az amerikai Sandi Morris elsőre, honfitársa, Hana Moll pedig másodikra teljesített, a svájciak Eb-elsője, Angelica Moser viszont háromszor leverte.

Morrisnak sokat ért a jó első kísérlet, mivel a folytatásban ő és Moll sem tudott már átjutni a léc felett, így ő nyert és érdemelte ki a 150 ezer dolláros fődíjat. Gerelyhajításban a japánok budapesti világ- és párizsi olimpiai bajnoka 68,92 méteres országos csúccsal végzett az élen, megelőzve a kínaiak csodatinijét, a 18 éves Jan Csi-jit, aki 68,05 méterrel lett második. A szerbiai Világos Adriána 61,37 méterrel az ötödik helyen zárt.

Eredmények:

női 400 m:

1. Marisleidy Paulino (Dominikai Köztársaság) 49.07 másodperc

2. Henriette Jäger (Norvégia) 49.28

3. Nickisha Price (Jamaica) 49.56

női gerelyhajítás:

1. Kitagucsi Haruka (Japán) 68,92 méter

2. Jan Csi-ji (Kína) 68,05

3. Flor Deniz Ruiz Hurtado (Kolumbia) 64,84

férfi 400 m:

1. Busang Collen Kebinatshipi (Botswana) 43.39 mp

2. Rai Benjamin (Egyesült Államok) 44.15

3. Jereem Richards (Trinidad és Tobago) 44.23

...8. Molnár Attila 45.10

női rúdugrás:

1. Sandi Morris (Egyesült Államok) 4,90 m

2. Hana Moll (Egyesült Államok) 4,90

3. Angelica Moser (Svájc) 4,85

női 1500 m:

1. Klaudia Kazmierska (Lengyelország) 3:57.55 perc

2. Georgia Hunter-Bell (Nagy-Britannia) 3:57.72

3. Nikki Hiltz (Egyesült Államok) 3:58.16

férfi távolugrás:

1. Miltiadisz Tentoglu (Görögország) 8,35 m

2. Bozsidar Szarabojukov (Bulgária) 8,34

3. Simon Ehammer (Svájc) 8,07

női 800 m:

1. Audrey Werro (Svájc) 1:55.88 p

2. Keely Hodgkinson (Nagy-Britannia) 1:56.26

3. Femke Broeders-Bol (Hollandia) 1:56.74

női 100 m (-0,2 méter/másodperc):

1. Melissa Jefferson-Wooden (Egyesült Államok) 10.62 mp

2. Julian Alfred (St. Lucia) 10.74

3. Sha'Carri Richardsson (Egyesült Államok) 10.76

férfi 100 m (-0,6 m/mp):

1. Kenneth Bednarek (Egyesült Államok) 9.85 mp

2. Oblique Seville (Jamaica) 9.90

3. Ronnie Baker (Egyesült Államok) 9.93

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Kezdőlap    Sport    Atlétikai Világdöntő – Bednarek és Jefferson-Wooden a leggyorsabb sprinter

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