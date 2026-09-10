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A bajnoki trófea a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első, Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain mérkőzése előtt Dortmundban 2024. május 1-jén.
Nyitókép: MTI/EPA/Christopher Neundorf

BL élőben: a Bayern a norvég meglepetéscsapatot fogadja

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Négy mérkőzéssel zárul a Bajnokok Ligája 2026–2027-es idényének első fordulója. A párosítás: Bayern München–Bodö/Glimt, Como–RB Leipzig, Manchester United–Szabah FK és Slavia Praha–Lens.

FENERBAHCE–AS ROMA 1–1: Az olaszok vezettek, de nem tudtak nyerni Isztambulban a háromnegyed 7-kor kezdődött mérkőzésen.

PSV–SAHTAR DONYECK 1–1: A másik kora esti mérkőzés is döntetlent hozott.

BAYERN MÜNCHEN–BODŐ/GLIMT 0–0: Az ötödik perc hozta az első nagy bajor helyzetet, Éuis Diaz küldte közelről a kapu fölé a labdát, a kapus, Haikin közreműködésével.

COMO–RB LEIPZIG 1–0: Martin Baturina góljával vezet az olasz csapat. A lipcseieknél játszik Willi Orbán, már kapott egy sárga lapot.

MANCHESTER UNITED–SZABAH FK 1–0: Dorgu a bal oldalról küldött labdáját Matheus Cunha könnyedén lőtte a rövid sarokba.

COMO–RB LEIPZIG 2–0: Már két góllal vezet Cesc Fabregas csapata, a görög Anasztasziosz Douvikasz vette be a német csapat hálóját. Willi Orbán nem helyezkedett igazán jól a kiugratásnál…

MANCHESTER UNITED–SZABAH FK 3–0: Az első félidő hajrájában a Vörös Ördögök két gyors góllal eldöntötték a mérkőzést. Előbb Bruno Fernandes, majd Benjamin Sesko szerzett gólt.

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Kezdőlap    Sport    BL élőben: a Bayern a norvég meglepetéscsapatot fogadja

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