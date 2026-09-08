Hátradőlni, Real-Interrel és Varga Barnabással robban be a BL – sport a tévében

A Tisza-kormány hétfőn bejelentette, hogy a magas dízelárak miatt célzottan támogatja majd a dízelüzemű gépjárművek tulajdonosait és a mezőgazdasági gazdálkodókat. Az intézkedés részleteiről várhatóan szerdán dönt majd a kormány, de az előzetes tervekről és lehetőségekről akár ma is történhet bejelentés. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hétfőn büntetőfeljelentést tett a Waberer's korábbi állami finanszírozása miatt hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanújával, mellyel kapcsolatban szintén derülhetnek ki újabb fejlemények. A parlament eközben ma megkezdi a 2026-os költségvetés módosításának általános vitáját, ami mellett a közmédia új felügyeleti testületéről is döntés várható.