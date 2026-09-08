ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.84
usd:
312.93
bux:
0
2026. szeptember 8. kedd Adrienn, Mária
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Watching football at home on TV
Nyitókép: by sonmez/Getty Images

Hátradőlni, Real-Interrel és Varga Barnabással robban be a BL – sport a tévében

Infostart / MTI

Nem akármilyen derbivel indul a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakasza, folytatódik a US Open és az angol Ligakupa 3. fordulója is elkezdődik.

M4 Sport

17.50: Kosárlabda, női világbajnokság, rájátszás a negyeddöntőbe jutásért

20.35: Kosárlabda, női világbajnokság, rájátszás a negyeddöntőbe jutásért

RTL+

20.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, 1. forduló, Real Madrid-Inter

Sport 1

18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, 1. forduló, AEK Athén-LASK

20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, 1. forduló, FC Porto-Manchester City

Sport 2

16.00: Labdarúgás, UEFA Ifjúsági Liga, Real Madrid-Internazionale

18.30: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, 1. forduló, FC Bruges-Aston Villa

20.45: Labdarúgás, Bajnokok Ligája, alapszakasz, 1. forduló, Borussia Dortmund-Villarreal

Eurosport 1

0.45: Tenisz, US Open, New York

14.45: Kerékpár, Vuelta a Espana, 16. szakasz

17.45: Tenisz, US Open, New York

Eurosport 2

1.00: Tenisz, US Open, New York

14.00 és 20.00: Sznúker, English Open, 1. forduló

Spíler 1

19.55: Labdarúgás, szaúdi liga, al-Kvadsziah - al-Ahli

Spíler 2

19.55: Labdarúgás, szaúdi liga, al-Ittihad - al-Fajha

Match 4

21.00: Labdarúgás, angol ligakupa, 3. forduló, Millwall-Newcastle United

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Hátradőlni, Real-Interrel és Varga Barnabással robban be a BL – sport a tévében

bajnokok ligája

us open

sport a tévében

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hogy áll a gáztározók töltöttsége? Van kinek aggódnia
Közeleg a tél

Hogy áll a gáztározók töltöttsége? Van kinek aggódnia
Európa a megszokottnál alacsonyabb gáztartalékokkal készülhet a télre, ami az ellátási kockázatok mellett áremelkedést is okozhat a kontinensen. Arról, hogy miért lehetnek kevésbé feltöltöttek az európai gáztárolók, Szőcs Gábor, a Hold Alapkezelő szenior portfóliókezelője beszélt az InfoRádióban.
Forsthoffer Ágnes kizárta a parlamentből Toroczkai Lászlót

Forsthoffer Ágnes kizárta a parlamentből Toroczkai Lászlót

Kizárta a parlamenti e heti üléséről Toroczkai Lászlót, a Mi Hazánk frakcióvezetőjét a házelnök – Forsthoffer Ágnes ezt a Facebook-oldalán jelentette be.
 

„Döbbenetes”: Forsthoffer Ágnes reagált az egyik képviselő felszólalására

Magyar Péter viszonválasza: „ne hazudjon bele az emberek szemébe”

NKA: újabb két embert vettek őrizetbe a pénzügyi nyomozók

Hamarosan nyilvánosságra hozzuk a gyermekvédelmi jelentést – Magyar Péter a parlamentben

Ellenzéki válaszok Magyar Péternek: virtigli liberális program ez!

„Nemtelen és elfogadhatatlan” – kemény üzenetet küldött Forsthoffer Ágnes

VIDEÓ
Németországi AfD-áttörés: mi jön most? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Miért kell egy jó meteorológus az olimpiai sikerhez? Vadnai Jonatán, Inforádió, Aréna
Hőhullámok és rekordaszály: mi vár még ránk? Kis Anna és Szabó Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.08. kedd, 18:00
Rókusfalvy Pál
borkultúra-szervező
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: célzott támogatás jön a magas dízelárak miatt, a parlament előtt az új 2026-os költségvetés

Tisza-kormány: célzott támogatás jön a magas dízelárak miatt, a parlament előtt az új 2026-os költségvetés

A Tisza-kormány hétfőn bejelentette, hogy a magas dízelárak miatt célzottan támogatja majd a dízelüzemű gépjárművek tulajdonosait és a mezőgazdasági gazdálkodókat. Az intézkedés részleteiről várhatóan szerdán dönt majd a kormány, de az előzetes tervekről és lehetőségekről akár ma is történhet bejelentés. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter hétfőn büntetőfeljelentést tett a Waberer's korábbi állami finanszírozása miatt hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanújával, mellyel kapcsolatban szintén derülhetnek ki újabb fejlemények. A parlament eközben ma megkezdi a 2026-os költségvetés módosításának általános vitáját, ami mellett a közmédia új felügyeleti testületéről is döntés várható.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 8.)

Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. szeptember 8.)

A Pénzcentrum 2026. szeptember 8.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

BBC
Business Sport Travel Science
Flight recorders recovered from Amazon cargo plane crash

Flight recorders recovered from Amazon cargo plane crash

Five people were killed and five others seriously injured when the Boeing 767-300 overshot the runway at Miami International Airport.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 7. 21:34
Pedri mindenkit megnyugtatott Rodrival kapcsolatban
2026. szeptember 7. 20:29
Hősiesség a kínai GT3-on: lángoló roncsból mentette ki a rivális pilótát – videó
×
×