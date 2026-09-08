BL élőben: pályán a Real Madrid, az Inter és a Manchester City is, Gulácsi véd a Villarrealban

AEK ATHÉN–LASK 1–0: A kora esti mérkőzésen a görögök Razvan Marin góljával nyertek. Vitális Milán és Varga Barnabás is végigjátszotta a találkozót.
CLUB BRUGGE–ASTON VILLA 2–3: Az angolok idegenben nyertek, McGinn szerezte az idény első gólját.
BORUSSIA DORTMUND–VILLARREAL: A spanyol csapat kapuját Gulácsi Péter védi.
REAL MADRID–INTERNAZIONALE: Trent Alexander-Arnold középpályást játszik ezúttal a Madridban.
LILLE OSC–BETIS 1–0: A japán Ueda Ajasze góljával vezetnek a franciák, az előkészítő Kylian Mbappé öccse, Ethan volt.
REAL MADRID–INTERNAZIONALE 1–0: José Mourinho nagyot húzott Brahim Diaz csapatba állításával. A marokkói válogatott csatár kitűnő labdát adott Kylian Mbappénak, a ki megszerezte a vezetést.
REAL MADRID–INTERNAZIONALE 2–0: Aki egykoron Gulácsi péter tartalékja volt az RB Leipzignél, nagyot hibázott, Valverde pedig megszeezte a második madridi gólt. A kapusnak nem jött be a visszahúzós csel.
LILLE OSC–BETIS 1–1: Bartra góljával kiegyenlített a sevillai csapat.
FC PORTO–MANCHESTER CITY 0–0: Diogo Costa szenzációs védésekkel tartja az eredményt a portói kapuban.