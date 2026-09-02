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Az aranyérmes Kós Hubert a férfi 200 méteres vegyesúszás döntõje végén a párizsi vizes Európa-bajnokságon az olimpiai vizesközpontban 2026. augusztus 16-án.MTI/Hegedüs Róbert
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Kós Hubert káromkodva nézte Milák Kristóf csodáját

Infostart

Kós Hubert reagált a 2026-os vizes Európa-bajnokság előtti nyilatkozatára, amikor még csalódottan beszélt arról, hogy Milál Kristóf nem csatlakozik a váltóhoz. Az olimpiai bajnok elárulta azt is, hogy mit élt át a medencénél, miközben a magyar gyorsváltó végül Milákkal aranyértmet nyert.

Az augusztusi, párizsi vizes Európa-bajnokság előtt az olimpiai bajnok Kós Hubertet még elszomorította, hogy Milák Kristóf nem tervezett együtt úszni a magyar váltóval.

„Akkor lesz igazi legenda, ha egy csapatot fel tud húzni maga köré. Amerikában a váltó az egyik legfontosabb, biztos érem esély, ha összeáll a legjobb négyes. Kristóf máshogy működik, szomorú, hogy csak magára gondol, és nem a csapatra” – nyilatkozta akkor Kós Hubert.

Milák Kristóf az utolsó pillanatban mégis csatlakozott a váltóhoz, az edzője hatására gondolta meg magát. A magyar gyorsváltó végül aranyérmet nyert.

A Swimswam szakportál most rákérdezett Kós Hubert júliusi nyilatkozatára, amit a Magyar Úszószövetség hivatalos közösségi oldalán idézte.

„Vannak, akik úgy gondolják, hogy az úszás egyéni sport, azaz ha nem akarsz váltót úszni, akkor nem kell. Én viszont úgy gondolom, ha ezt megteszed a csapatodért, a hazádért, az egy teljesen más szintre emel. Egy kisebb országban ez különösen nagy kihívás, ott tényleg a négy legjobbnak kell összeállnia, másként nincs esély.

Tudom, ez apróságnak tűnhet, de nekem szent meggyőződésem, ez adja a legnagyobb lökést, hogy a fiatalabb úszók is úgy gondolják, ők is váltóban akarnak úszni” – magyarázta az olimpiai bajnok.

Bob Bowman tanítványa hozzátette, örökké hálás lesz Milák Kristófnak, hogy végül elvállalta a váltót. „Az utolsó ötven métert a magyar káromkodások legszélesebb tárházának áldoztam. Részben azért, mert annyira hihetetlen volt, ahogy Kristóf úszott és megelőzte Kornevet, részben azért, mert még akkor sem akartam elhinni, hogy ez épp megtörténik, hogy itt van velünk és így úszik, és aranyérmet nyerünk” – idézett a Magyar Úszó Szövetség az interjúból.

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Kezdőlap    Sport    Kós Hubert káromkodva nézte Milák Kristóf csodáját

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