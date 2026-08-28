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Szabó Álmos úszóedző, Illés Fanni, Pap Bianka és Milák Kristóf mestere az InfoRádió Aréna című műsorában.
Nyitókép: InfoRádió

Szabó Álmos: Milák Kristóf a másfajta felkészülés miatt lett sokkal gyorsabb

Infostart / InfoRádió

Egymást tanítják az olimpiai bajnok Milák Kristóffal – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Szabó Álmos úszóedző.

Szabó Álmos, Milák Kristóf úszóedzője úgy véli, tanítványa nagyot fejlődött. Arról is beszélt, hogy ez minek köszönhető.

„Szemmel láthatóan sokkal gyorsabb. Négyből négy számban úszott egyéni csúcsot. Sok újdonság van beépítve a felkészülésébe, amit nagyon szépen adaptál. Ez is egyfajta tehetségfaktor, mert van, amikor nem kell neki az a 8-12 hét, és 3-4 hét alatt tud olyat produkálni, hogy én is csak nézek, úgyhogy sok mindenben változott” – hangsúlyozta az edző, aki szerint ők egymást tanítják.

A szakember szerint ezek nagyon-nagyon személyre szabott dolgok, vagyis nem minden edzésterv felel meg egy másik úszónak. Milák fiatalon azt a mennyiségű munkát tette bele, ami kellett, ám most már máshogy készül. De

ha így jobb tud lenni, akkor miért ne csinálná. Ki kell próbálni, kinek mi válik be.

Az úszóedző elmondta: nem gondolja, hogy feltétlenül Milák útja a követendő, de neki beválik. Szabó Álmos számára pedig az a legfontosabb, hogy minél jobbak legyenek. Már azt is látja, miben fognak tovább fejlődni, de ez már a következő évre tartozik.

Az edző azt sem rejtette véka alá, hogy nem az edzések száma, hanem a minősége lesz a meghatározó. Vagyis készülhetnek egy hónappal többet, attól Milák Kristóf nem lesz gyorsabb.

„Úgy kell odaállni, hogy azt az egy számot, azt az egy futamot kell tökéletesen lehozni. Mindig a tökéleteset keressük, de azt valószínűleg nem fogjuk elérni. Ám meg kell közelíteni, és akkor leszünk jók” – hangsúlyozta Szabó Álmos..

A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült. A teljes beszélgetést megnézhetik és meghallgathatják alább.

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