Átigazolási piac – Demoralizáló fölényben az angol klubok, íme néhány tény a sportközgazdásztól

Óriási költéseket hozott, így zárult le a nyári átigazolási időszak az európai topfutballban. Itt van rögtön Enzo Fernandez, aki 125 millió fontért igazolt a Chelsea-től a Manchester Cityhez Angliában, ez márpedig igen csinos összeg, még akkor is, ha egy argentin vb-arany- és ezüstérmes középpályásról van szó. Persze pikantéria, hogy riválishoz került a játékos.

Szabados Gábor sportközgazdász az InfoRádióban rámutatott: gyakorlatilag az utolsó pillanatokban, a határidő lejárta előtt ütötték nyélbe ezt az üzletet, és ez is lett a legdrágább átigazolása az egész szezonnak, tehát az utolsó pillanatig kellett várni a legnagyobb attrakcióra.

Az sem gyakori, hogy Angliában két rivális között ilyen kaliberű focistával kapcsolatos üzlet köttetik. „Csak azt tudjuk erre racionálisan mondani, hogy ha Enzo Fernandez menni akart – akár a City-t edző Enzo Maresca személye miatt –, a Chelsea-nek nem nagyon volt más választása, mint elengedni őt, mert két választása volt: vagy kap érte egy csomó pénzt, vagy marad egy alulmotivált játékosa. Az valóban probléma, hogy Enzo Fernandez a riválist fogja erősíteni.”

A helyzet annál is inkább érthető, mert a City idén edzőt is a Chelsea-ből hozott.

Folarin Balogun esete azért érdekes a sportközgazdász szerint, mert a vb-sztár az utolsó pillanatban „hagyta faképnél” az Evertont, így marad a Monacónál.

„Ez is egy ritka dolog, mert itt nem az volt, hogy egyszer csak megszakadtak a tárgyalások. Valóban már ott volt az Everton edzőközpontjában, túl voltak az orvosi vizsgálaton, az alapján egyébként kicsit még módosították is a szerződést, és az utolsó pillanatban azt mondta, hogy ő inkább mégsem megy az Evertonba, és akkor hagyjuk ezt az egészet. Az Evertont ez nagyon kellemetlenül érte. Ők már két játékosukat, két támadójukat is eladták ebben az átigazolási szezonban – Beto (Fiorentina), Iliman Ndiaye (Manchester City) – nyilván azzal a reménnyel, hogy ez az üzlet megköttetik. Így egy komoly csatárral kevesebbel kell majd nekivágniuk az őszi szezonnak.”

Szabados Gábor szerint

egyáltalán nem meglepő, hogy a Premier League-ben volt a legtöbb üzlet, tudva azt, hogy a bevételek terén milyen óriási dominanciájuk van az angol csapatoknak, jóval több pénzt keresnek, mint akár a többi topliga csapatai,

tehát nem csak Európa többi csapataihoz képest, hanem a német, olasz, spanyol, francia bajnokság csapataihoz képest is jóval nagyobb a Premier League csapatainak a bevétele.

A helyzetet érzékeltetve elmondta, a nyári átigazolási időszak tíz legdrágább átigazolásából kilencet angol csapatok hajtottak végre – Manchester City, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Arsenal –, és egyetlen olyan van a top 10-ben, amelyik nem angol csapathoz tartozik, ez Yan Diomandénak a Real Madridhoz igazolása.

A nyári költekezés előrevetíti azt is, hogy az angol sztárcsapatok lesznek fölényben a nemzetközi porondon, gyakorlatilag most már az nevezhető az új világrendnek, hogy az Európa Ligában és a Konferencia Ligában is „szinte biztosan angol csapat nyer”, mert ezen a szinten nem lehet felvenni az angol csapatokkal a versenyt.

„A sportban persze tudjuk, hogy mindig minden előfordulhat, de az előző években is ezt láttuk.

A Bajnokok Ligája az, ahol van néhány olyan csapat – a Real Madrid, a Barcelona, Bayern München és a Paris Saint-Germain –, amely anyagi téren fel tudja venni a versenyt az angolokkal,

és éppen ezért ez sportszakmailag is egy komoly versenyt jelent közöttük. A BL-ben elképzelhető természetesen továbbra is, hogy nem angol csapat nyer, de alacsonyabb szinten szinte megállíthatatlanok az angolok” – magyarázta.

A cikk Kocsonya Zoltán interjúja alapján készült.