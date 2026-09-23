Jürgen Klopp ismét meglepte a futballvilágot

Az új német szövetségi kapitány a következő hetekben négy Nemzetek Ligája-mérkőzésen irányítja majd a Nationalelfet: az ellenfelek Hollandia, Görögország, Szerbia, majd ismét Görögország lesznek.

Klopp két külön csoportra osztotta keretét: az első játssza az első két mérkőzést, és olyan játékosok alkotják, mint Kai Havertz, Jamal Musiala és Nico Schlotterbeck.

A második csoport Szerbia és Görögország ellen lép pályára; soraiban többek között Florian Wirtz, Nick Woltemade és Karim Adeyemi is megtalálható.

„A lehető legtöbb játékost szeretném megismerni” – mondta Klopp a DW.com német közszolgálati műsorszolgáltató beszámolója szerint egy sajtótájékoztatón.

„Nincs »A« vagy »B« csapat. A kereteket úgy állítottuk össze, hogy az ésszerű legyen mind a pályán mutatott játék, mind a karakter és a tapasztalat szempontjából.”

Ez a lépés illeszkedik Klopp szokatlan nemzetközi edzői karrierkezdetéhez; korábban ugyanis azzal fenyegetőzött, hogy lemond, ha a kritikákat túlzottnak érzi, vagy ha a média túlságosan tolakodóvá válik.

A csütörtökön behívott játékosok közül tizenöten még sosem szerepeltek a német felnőtt válogatottban. Néhányan – például Felix Keidel, az Elversberg középpályása és Younes Ebnoutalib, az Eintracht Frankfurt támadója – mindössze néhány élvonalbeli klubmérkőzéssel a hátuk mögött érkeznek.

„Vannak itt olyan srácok, akik meglepetést okozhatnak majd, de látunk bennük fantáziát, és szeretnénk segíteni a fejlődésüket” – mondta Klopp az újoncokról a Bundesliga.com beszámolója szerint.

„Rengeteg tehetség keltette fel a figyelmünket – annyira sok, hogy néhányan be sem kerültek a keretbe.”

A Nemzetek Ligája csoportkörében az egyetlen megkötés a keretekkel kapcsolatban, hogy a csapatoknak minden mérkőzés előtt éjfélig le kell adniuk egy 23 fős névsort, ám a mérkőzések között cserélhetnek játékosokat.

Klopp azt is megerősítette, hogy Manuel Neuer visszavonulását követően Marc-André ter Stegen lesz az első számú kapus.

„Régóta ismerem Marc-Andrét – nyilatkozta Klopp a DW.com szerint. – Megvan a megfelelő tapasztalata. Olyan kapus, aki jól bánik a labdával, ugyanakkor kiválóan véd. Minden a teljesítményen múlik.”

Nem kapott helyet a keretben Deniz Undav sem, aki három gólt szerzett és két gólpasszt adott a világbajnokságon. Szintén kimaradt a keretből a Galatasaray szélsője, Leroy Sané.