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Illusztráció Rubik-kockához
Nyitókép: pexels.com

Hatéves kislány állított fel női világcsúcsot a Rubik-kocka kirakásában

Infostart / MTI

Új női világcsúcsot állított fel a háromszor három soros Rubik-kocka kirakásában egy hatéves kínai kislány, miután egy versenyen öt kirakás alapján 4,27 másodperces átlagidőt ért el – közölte a CCTV kínai állami televízió kedden.

A Vuhanban és Kuangcsouban rendezett versenyeken a kislány öt kirakás átlagideje alapján előbb 4,52 másodperces, majd 4,27 másodperces eredményt ért el.

A 4,27 másodperces átlaggal Lien Jün-cse lett az első női versenyző, aki 4,5 másodperc alá került ebben a kategóriában. A World Cube Association (WCA) adatai szerint a férfi világcsúcsot a kínai Vang Ji-heng tartja 3,51 másodperces átlaggal.

Az egyetlen kirakásra vonatkozó rekordok ettől eltérnek: a férfiaknál a lengyel Teodor Zajder 2,76 másodperces, a nőknél a kínai Cao Csi-hszien 3,24 másodperces eredménye számít világcsúcsnak a WCA és a Guinness World Records adatai szerint.

A jelentés szerint Lien Jün-cse a Rubik-kockázás mellett tánccal és zenével is foglalkozik. Édesanyja, Lin Jang-hszi a Red Star News kínai hírportálnak elmondta, hogy lánya több mint 1300, a kocka kirakásához használt úgynevezett algoritmust, vagyis mozdulatsort memorizált, és naponta két-három órát gyakorol.

A Rubik-kockát a hetvenes években találta fel Rubik Ernő magyar építész, és a játék azóta világszerte elterjedt logikai fejtörővé vált.

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Kezdőlap    Külföld    Hatéves kislány állított fel női világcsúcsot a Rubik-kocka kirakásában

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