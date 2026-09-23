A szomszédos országokban már lecsapott a tél

Megérkezett az első hó a Nyugat-Balkán több hegyvidéki térségébe: kedden, a csillagászati nyár utolsó napján Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában és Montenegróban is havazásról számoltak be a helyi médiumok – adta hírül az Index.

Szerbiában a Kopaonikon és az Ivanjica közelében található Golija-hegységben is havazott. A Goliján már a reggeli órákban intenzíven hullott a hó, ám hamar el is olvadt a viszonylag magas hőmérséklet miatt.

A Kopaonikon viszont délután mindössze 1 Celsius-fokot mértek, ami miatt megmaradt a hó, sőt, helyenként a közlekedést is lassította.

Bosznia-Hercegovinában a Vlasic és a Bjelasnica magasabban fekvő részein havazott, a lehűlés következtében a hegyvidéki területeken fagypont közelébe süllyedt a hőmérséklet, miközben az ország déli részén, Hercegovinában továbbra is jóval enyhébb idő uralkodott.

Montenegróból is markáns lehűlést jelentettek, a magasabban fekvő területeken havazott is. A meteorológusok előrejelzése szerint a hőmérséklet csökkenése az ország északi, hegyvidéki területein a legjelentősebb.