Hosszú hétvégék, ünnepnapok, munkaszüneti napok: így tervezzen 2027-re!

Habár a 2027-es munkaidőt, ünnepnapi és munkaszüneti napi rendet meghatározó rendelet még nem jelent meg (erre október 31-ig van ideje a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszternek), sok minden már most valószínűsíthető a következő évvel kapcsolatban. Mint a Pénzcentrum összegzéséből kiderül, több háromnapos és egy négynapos hosszú hétvége is lesz, miközben több ünnepünk éppen szombatra vagy vasárnapra esik.

A 2027-es munkaszüneti napok dátumai:

január 1. munkaszüneti nap – péntek, újév;

március 15. munkaszüneti nap – hétfő, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc ünnepe;

március 26. – nagypéntek;

március 29. – húsvéthétfő;

május 1. munkaszüneti nap – szombat, a munka ünnepe;

május 17. – pünkösdhétfő;

augusztus 20. munkaszüneti nap – péntek, az államalapítás és Szent István király ünnepe;

október 23. munkaszüneti nap – szombat, az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe;

november 1. munkaszüneti nap – hétfő, mindenszentek;

december 25. – szombat, karácsony első napja;

december 26. – vasárnap, karácsony második napja.

Húsvétvasárnap 2027-ben március 28-ra esik, így 2027-ben március 26–29. között négynapos hosszú hétvégével számolhatunk. Hét héttel később jön a pünkösd: pünkösdvasárnap 2027-ben május 16-ra, pünkösdhétfő pedig május 17-re esik. Mivel pünkösd munkaszüneti nap, május 15–17. között háromnapos hosszú hétvége lesz.

Ezekkel együtt öt háromnapos, egy négynapos hosszú hétvége jöhet jövőre.

január 1–3.: háromnapos hosszú hétvége újév, január 1 munkaszüneti nap miatt;

március 13–15.: háromnapos hosszú hétvége nemzeti ünnep, március 15 munkaszüneti nap miatt;

március 26–29.: négynapos hosszú hétvége nagypéntek és húsvét munkaszüneti napok miatt;

május 15–17.: háromnapos hosszú hétvége pünkösd munkaszüneti nap miatt;

augusztus 20–22.: háromnapos hosszú hétvége nemzeti ünnep, augusztus 20 munkaszüneti nap miatt;

október 30. – november 1.: háromnapos hosszú hétvége mindenszentek, november 1 munkaszüneti nap miatt.

A naptárban szereplő ünnepnapok alapján várhatóan nem lesz olyan keddi vagy csütörtöki munkaszüneti nap, amely miatt munkanap-áthelyezésre lesz szükség. Egy ledolgozós szombatra azonban lehet esély, méghozzá a péntekre eső december 24. miatt.