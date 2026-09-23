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A főpolgármester-választás érvénytelen szavazatainak sajtónyilvános újraszámlálása a Nemzeti Választási Irodában 2024. június 14-én. A Nemzeti Választási Bizottság június 12-i ülésén rendelte el a főpolgármester-választás érvénytelen szavazatainak újraszámlálását. A bizottság döntésében arra hivatkozott, a bizonyítékok alapján alappal merülhet fel, hogy nagy számban vannak olyan érvénytelennek nyilvánított szavazatok, amelyeket a választási eljárásról szóló törvény rendelkezése szerint érvényesnek kell tekinteni. Az NVB szerint a választás eredményének megnyugtató megállapítása érdekében indokolt az újraszámolás.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Friss hírt közölt a Nemzeti Választási Bizottság

Infostart / MTI

Országos nemzetiségi mandátumot adott ki a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) keddi budapesti ülésén.

Az Országos Horvát Önkormányzatban 2024-ben szerzett mandátumot Ronta Róbert a Magyarországi Horvátok Szövetsége Egyesület listájáról, de a képviselő szeptember 1-jei hatállyal lemondott.

Ha az országos listán mandátumhoz jutott nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik, akkor a mandátumot a listán eredetileg szereplő jelöltek közül a listát állító nemzetiségi szervezet által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt kapja meg.

A jelölőszervezet a rendelkezésre álló határidőn belül kérte, hogy a mandátumot a lista 24. helyén szereplő Bozsánovics Renátának adják ki.

Mivel a bejelentés megfelelt a jogszabályoknak, az NVB kiadta a mandátumot Bozsánovics Renátának. Az NVB határozata nem jogerős, ellene három napon belül lehet jogorvoslatot kérni a Kúriánál.

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