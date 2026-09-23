Friss hírt közölt a Nemzeti Választási Bizottság

Az Országos Horvát Önkormányzatban 2024-ben szerzett mandátumot Ronta Róbert a Magyarországi Horvátok Szövetsége Egyesület listájáról, de a képviselő szeptember 1-jei hatállyal lemondott.

Ha az országos listán mandátumhoz jutott nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik, akkor a mandátumot a listán eredetileg szereplő jelöltek közül a listát állító nemzetiségi szervezet által megnevezett, ennek hiányában a listán soron következő jelölt kapja meg.

A jelölőszervezet a rendelkezésre álló határidőn belül kérte, hogy a mandátumot a lista 24. helyén szereplő Bozsánovics Renátának adják ki.

Mivel a bejelentés megfelelt a jogszabályoknak, az NVB kiadta a mandátumot Bozsánovics Renátának. Az NVB határozata nem jogerős, ellene három napon belül lehet jogorvoslatot kérni a Kúriánál.