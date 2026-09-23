Leállt a munka a budai Várban, de nem vonulhatnak le azonnal a kivitelezők

A Közlekedési és Beruházási Minisztérium a múlt héten rendelte el a Budai Várpalota „A” épületén zajló munkálatok szüneteltetését. A kivitelezőket, a ZÁÉV Zrt.-t és a Fejér-B.Á.L. Zrt.-t szeptember 18-án hivatalosan is tájékoztatták a döntésről – közölte a tárca a Portfolio megkeresésére. A szüneteltetés ugyanakkor nem jelent azonnali levonulást: előbb el kell végezni az állagmegóvási, biztonsági és ideiglenes beázásmentesítési feladatokat.

A Nemzeti Hauszmann Program és a Budavári Palotanegyed megújítását célzó beruházások felülvizsgálata folyamatban van, a palota „A” épületén zajló építkezési munkálatok leálltak.

A minisztérium az épület állagmegóvásához, a munkaterület biztonságos állapotának fenntartásához, valamint az ideiglenes beázásmentes állapot biztosításához szükségesek.munkákra vonatkozó műszaki javaslatokat szeptember 24-ig várja a kivitelezőktől. Ezt követően határozzák meg a további feladatokat és azok pontos ütemezését.

A tárca azt is közölte, hogy ezzel párhuzamosan tovább zajlik a várbeli épületek jövőbeni hasznosításának vizsgálata. A koncepció kialakításában a Várkapitányság is részt vesz,

a később megvalósuló beruházások üzemeltetéséről, valamint a további fejlesztésekről pedig szintén a Várkapitányság gondoskodik majd.