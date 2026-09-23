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Gerendai Károly alapító a 32. Sziget fesztivál zárónapján az óbudai Hajógyári-szigeten 2026. augusztus 15-én.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Gerendai Károly: ha nem változik a helyzet, „lélegeztetőgépen” marad a Sziget

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A vállalkozó szerint ideje lenne, hogy a politika ne helyezze minden elé a választók kedvének keresését, illetve ne próbáljon mindent felülről megoldani. Most viszont ott tart, hogy akár az államtól is kérne segítséget a fesztivál életben tartásához, enélkül ugyanis lassan ellehetetlenül a működése.

Az elmúlt években ami terveket készítettünk, soha megközelíteni nem sikerült, annyi minden változott – válaszolta Gerendai Károly a GKI konferenciáján arra a kérdésre, hogy mennyire lehet akár 2030-ig előre tervezni. A vállalkozó szerint egyelőre inkább reményekről lehet beszélni a magyar gazdasággal kapcsolatban, de egyelőre a turizmus, a vendéglátás és a rendezvényszervezés sem tud sokat arról, mit szeretne a jövőben a kormány – írja a hvg.hu.

„Mindenesetre már az is sokat segítene, ha piaci alapon működhetne a gazdaság” – tette hozzá Gerendai Károly, aki szerint már az is nagy előrelépés lenne, ha a politika nem akarna mindent felülről elintézni. Úgy fogalmazott, hogy már nem csak hiszi, hanem kezdi látni a kiutat ebből, de jó kérdés, hogy az iparág kibírja-e addig, mert a rendezvényeket valahogy addig is finanszírozni kell.

A vállalkozó arról is beszélt, hogy lassan ott tart, hogy az államtól kérne segítséget, pedig sokáig büszke volt arra, hogy a Sziget önállóan, támogatás nélkül is tud működni. Most viszont szükség lehet rá, eközben viszont szégyelli is magát, mert szeretne olyan megoldást találni, amivel nincs szükség állami segítségre.

Arra a kérdésre, hogy egy év múlva ilyenkor milyen Szigettel lenne elégedett, azt mondta: a fesztiválipar is sok problémával küzd, de a Sziget esetében erre sok más gond is rárakódott. Szeretné megerősíteni a nemzetközi pozíciót, illetve szeretne egy év alatt legalább 30, de inkább 50 százalékos növekedést elérni a nemzetközi piacon, mert ott volt egy komoly visszaesés. Ha ezt nem tudják megoldani, akkor még az állami segítség is csak „lélegeztetőgépen tartaná” a Szigetet – amit viszont nagyon nem szeretne.

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Kezdőlap    Kultúra    Gerendai Károly: ha nem változik a helyzet, „lélegeztetőgépen” marad a Sziget

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