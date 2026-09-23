Matolcsy György is megszólalt, „hamis mesének” nevezte a történetet

Gyanúsítotti kihallgatásokat és kutatásokat hajtott végre a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) az Erste-üggyel kapcsolatban hivatali visszaélés bűntette miatt indult eljárásban kedden. Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) azt közölte, hogy a nyomozók hét embert hallgattak ki gyanúsítottként, köztük a Magyar Nemzeti Bank (MNB) korábbi elnökét, Matolcsy Györgyöt.

A vg.hu összefoglalója szerint a botrány tavasszal robbant ki, amikor Simor András korábbi jegybankelnök azt állította, hogy az MNB egyik alelnöke nyomást gyakorolt az Erste Bankra, hogy távolítsák őt el a bécsi Erste Group felügyelőbizottságából. Simor szerint gyakorlatilag megzsarolták a bankot, és kellemetlen hatósági eljárásokkal fenyegették. Az Erste jelezte, hogy jogilag megkérdezhető bánásmódnak voltak kitéve, mire a már Varga Mihály vezette MNB vizsgálatot indított, majd feljelentést is tett.

Az érintett hét személyt, köztük Matolcsy Györgyöt most hivatali visszaéléssel gyanúsították meg, majd mindegyikük házában házkutatást tartottak, illetve adatokat mentettek a mobil eszközeikről. Az ügy vizsgálata tovább folyik a gyanúsítottak szerepének teljeskörű tisztázása érdekében.

Az MNB elnöki tisztségét 2013 és 2025 között Matolcsy György töltötte be.

A gyanúsítottaknál házkutatást tartottak, és adatokat mentettek le mobileszközeikről. Az eljárás során a KR NNI mind az MNB-től, mind az Erste Banktól szerzett be dokumentumokat. Az ORFK közölte, hogy a gyanúsítottak szerepének teljes körű tisztázása érdekében az ügyet tovább vizsgálják.

Matolcsy György kedden napközben a YouTube-csatornáján közzétett videójában „hamis mesének” nevezte az esetet, amely „tényszerűen nem állja meg a helyét”. Az MNB korábbi elnöke közölte: ha volt is ilyen találkozó, arról nem volt tudomása, ezért nem adhatott utasítást fenyegetésre, de az intézmény működési rendje alapján is elképzelhetetlen, hogy a pénzügyi felügyeletért felelős korábbi alelnök bárkire nyomást gyakorolt volna. Erre utal, hogy maguk az Erste vezetői sem tettek feljelentést ebben az ügyben – tette hozzá.

Matolcsy György hangsúlyozta, hogy a bírálóiknak mindig nyilvánosan válaszoltak aláírt közlemény, szakmai vagy véleménycikk formájában. Szükség esetén a jegybank élhet más eszközökkel is a pénzügyi rendszer védelmében, például ha spekulánsok ellen kell fellépni, de a Magyarországon működő bankok elleni felügyeleti eljárásokat is csak meghatározott rend szerint kezdhették meg.